فرماندار شهرستان بستک گفت: امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در بستک وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محمد جلالی افزود: این صداها مربوط به خنثی سازی و انفجار کنترل شده پرتابه های عمل نکرده و باقیمانده از دشمن آمریکایی - صهیونی در جنگ تحمیلی سوم است.
فرماندار بستک افزود: صدای انفجارها ممکن است چند بار تکرار شود و با توجه به اینکه انفجارها کاملا کنترل شده است، جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
