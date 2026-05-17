پخش زنده
امروز: -
برداشت گندم از ۱۴ هزار هکتار از مزارع شهرستان رودبار جنوب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، یعقوب مرادی مدیر جهادکشاورزی شهرستان رودبارجنوب گفت: برداشت گندم از سطح ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رودبارجنوب از فروردین آغاز و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وی همچنین گفت پیشبینی میشود بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت و تحویل مراکز خرید و تولید بذر شود.
وی همچنین بر لزوم آمادگی کامل مراکز خرید برای دریافت محصول کشاورزان و جلوگیری از هرگونه اتلاف وقت در فرآیند تحویل گندم تأکید کرد و افزود: خدمترسانی مناسب به گندمکاران نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و تقویت بخش کشاورزی دارد.