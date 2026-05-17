سفر معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به یاسوج
معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به یاسوج با حضور در گلزار شهدای گمنام یاسوج به مقام شامخ این شهدا ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور در گلزار مطهر شهدای گمنام یاسوج، با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کرد. احمد محمودزاده در این آئین گفت: حضور در گلزار مطهر شهدا فرصتی مغتنم برای بازخوانی مسیر روشن ایثار و ازخودگذشتگی است و امروز وظیفه همه ماست که در راه شهدا و آرمانهای متعالی آنان گام برداریم و این مسیر را در عرصه تعلیم و تربیت با جدیت دنبال کنیم. محمودزاده افزود: نظام تعلیم و تربیت کشور، امانتدار خون شهداست و باید با تقویت روحیه مسئولیتپذیری، امیدآفرینی و تلاش جهادی در میان دانشآموزان و فرهنگیان، زمینهساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و متعهد باشیم. وی همچنین با تأکید بر نقش مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی در ارتقای کیفیت آموزشی اضافه کرد: با همافزایی ظرفیتهای مردمی و استفاده از همه توان موجود، میتوانیم در مسیر تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش، گامهای مؤثر و ماندگاری برداریم. دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار با استاندار، حضور در منزل شهیده «پوران قلیپور» مدیرمدرسه شجره طیبه میناب، شرکت در جلسه شورای نظارت بر مدارس غیردولتی و شورای آموزش و پرورش استان و همچنین سخنرانی در تجمع مردم یاسوج از جمله برنامههای مهم سفر احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی به استان کهگیلویه و بویراحمد است.