۱۲۰۰ تن برنج خارجی قاچاق در نجف آباد کشف و توقیف شد.

کشف و توقیف ۱۲۰۰ تن برنج خارجی قاچاق در نجف آباد

کشف و توقیف ۱۲۰۰ تن برنج خارجی قاچاق در نجف آباد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود یک انبار برنج خارجی قاچاق ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با همکاری بازرسان اداره جهاد کشاورزی در بازدید از این انبار ۱۲۰۰ تن برنج خارجی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ اکبر احمدی با بیان اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه را کارشناسان، سیصد میلیارد تومان برآورد کرده‌اند افزود: در این زمینه یکنفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.