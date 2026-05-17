پخش زنده
امروز: -
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از جان باختن یک نفر و مصدومیت چهار نفر در پی تصادف یک دستگاه کامیون با یک دستگاه وانت و سواری در محدوده قرهآغاج از توابع شهرستان انگوت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم در این زمینه گفت: شامگاه دیروز در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر تصادف یک دستگاه کامیون با ۲ خودروی وانت نیسان و پژو در جاده مشگینشهر به پارسآباد، سه دستگاه آمبولانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی اضافه کرد: یک نفر در جریان این حادثه رانندگی بر اثر شدت آسیبهای وارد شده، جان خود را از دست داد و چهار مصدوم نیز پس از انجام اقدامهای اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی انتقال یافتند.
بیشترین قربانیان حوادث رانندگی در استان اردبیل مربوط به جادههایی است که از اردبیل آغاز میشود و با گذر از شهرستانهای گرمی و مشگینشهر تا منطقه مغان در شمال استان امتداد مییابد.