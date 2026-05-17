پخش زنده
امروز: -
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را «جنگی همهجانبه علیه هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران» توصیف کرد و گفت: ملت ایران با اتکا به ریشههای عمیق فرهنگی در آیندهای نزدیک جشن پیروزی را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما سیدرضا صالحیامیری در گفتوگو با خبرنگار آسوشیتدپرس اظهار کرد: ما در طول ۴ دهه گذشته تجربه جنگ، تحریم، فشار و تهدید را پشت سر گذاشته و امروز جامعه ایرانی، دولت و نیروهای مسلح، با شناخت کامل از ماهیت جنگ ترکیبی دشمن، در بالاترین سطح آمادگی و تابآوری قرار دارند.
او با اشاره به اهداف اولیه رژیم صهیونیستی و آمریکا از آغاز جنگ علیه ایران افزود: تحلیل دشمن این بود که با ترور فرماندهان ارشد و ایجاد شوک امنیتی، ظرف چند روز ساختار سیاسی و اجتماعی ایران دچار فروپاشی خواهد شد؛ اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از بنیانهای عمیق فرهنگی، تمدنی و مردمی، با سرعتی کمنظیر خود را بازسازی کرد و امروز انگیزه مقاومت در کشور بیش از هر زمان دیگری تقویت شده است.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه «ایران یک حوزه تمدنی بزرگ و تاریخی است»، تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حقیقت وارد جنگ با یک تمدن چند هزار ساله شدهاند؛ تمدنی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و حافظه جهانی بشر دارد.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای میراثی و تاریخی ایران گفت: ایران دارای بیش از یک میلیون اثر تاریخی شناختهشده، ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۲۹ اثر ثبت جهانی در یونسکو است. علاوه بر این، دهها پرونده دیگر نیز در فهرست موقت یونسکو قرار دارد که در صورت رفع محدودیتهای زمانی ثبت، ایران به قدرت اول میراث تمدنی جهان تبدیل خواهد شد.
وزیر میراثفرهنگی حملات آمریکایی-صهیونی به مراکز تاریخی و فرهنگی کشور را «نقض آشکار حقوق بینالملل فرهنگی» دانست و اظهار کرد: در جریان این جنگ، ۱۴۹ اثر تاریخی و فرهنگی در حدود ۲۰ استان کشور آسیب دیدهاند.
او با اشاره به خسارتهای واردشده به بناهای شاخص تاریخی افزود: کاخ گلستان بهعنوان یکی از شاهکارهای معماری ایران و اثر ثبتجهانی یونسکو آسیب دیده است. همچنین مجموعه سعدآباد و دهها بنای تاریخی در تهران، اصفهان، کرمانشاه و سایر استانها دچار خسارت شدهاند.
صالحیامیری افزود: پژوهشگاه میراثفرهنگی با بهرهگیری از صدها متخصص، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزههای باستانشناسی، مرمت و مردمشناسی، فرآیند علمی بازسازی آثار را هدایت خواهد کرد و یونسکو نیز برای اعزام کارشناسان تخصصی به تهران اعلام آمادگی کرده است.
وزیر میراثفرهنگی با انتقاد از عملکرد نهادهای بینالمللی در قبال تخریب میراثفرهنگی ایران گفت: واقعیت این است که سازمانهای بینالمللی امروز بیش از آنکه قدرت بازدارندگی داشته باشند، صرفا در حد صدور بیانیه و ابراز همدردی عمل میکنند و توان مقابله با تجاوز علیه میراث تمدنی ملتها را ندارند.
صالحیامیری همچنین با اشاره به وضعیت داخلی کشور در دوران جنگ گفت: برخلاف تصور دشمن، زندگی در ایران متوقف نشده است. در ایام نوروز بیش از ۲۹ میلیون سفر داخلی در کشور ثبت شد و مردم در سراسر ایران، ضمن حفظ نشاط اجتماعی، در کنار نیروهای مسلح و دولت ایستادهاند.
وی افزود: با وجود حملات گسترده به زیرساختهای انرژی، نفت، گاز و برق، حتی یک جایگاه سوخت در کشور تعطیل نشد و هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، انرژی و خدمات عمومی ایجاد نشده است. این نشانه انسجام ملی، کارآمدی مدیریتی و اراده جمعی ملت ایران است.
وزیر میراثفرهنگی در پایان این گفتوگو تاکید کرد: جامعه ایرانی در برابر تجاوز خارجی، تاریخی طولانی از مقاومت دارد. ایران برای مردم این سرزمین صرفا خاک نیست؛ ایران فرهنگ، شرافت، هویت و خون جاری در رگهای ملت است. از همین رو، ملت ایران از وجب به وجب این سرزمین دفاع خواهد کرد و من اطمینان دارم که آینده نزدیک، صحنه جشن پیروزی ملت ایران خواهد بود.