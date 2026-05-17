پخش زنده
امروز: -
۳۰ واگن حامل کمکهای بشردوستانه از کشور قزاقستان با عبور از مسیر ریلی ترکمنستان عصر دیروز وارد شهر مرزی سرخس خراسان رضوی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این محموله طی مراسمی رسمی با حضور سفیر قزاقستان در ایران، نماینده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحویل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شد.
مجید بیکی افزود: کمکهای دریافتی را شامل آرد، دارو، کنسروجات و شکر است جمهوری اسلامی ایران شاید به طور مستقیم نیازمند این اقلام نباشد، اما این کمک ها نمادی از برادری، همدلی و همبستگی میان کشورهای همسایه است که در مواقع حساس به یاری یکدیگر میشتابند.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز ایران در شرایط مختلف به کشورهای مختلف کمک کرده است و امروز شاهد آنیم که دیگر کشورها نیز در چنین اقداماتی مشارکت و همراهی میکنند.
گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جادهای سرخس در انتهایی ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی محسوب میشود.