

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این محموله طی مراسمی رسمی با حضور سفیر قزاقستان در ایران، نماینده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تحویل جمعیت هلال‌ احمر جمهوری اسلامی ایران شد.

مجید بیکی افزود: کمک‌های دریافتی را شامل آرد، دارو، کنسروجات و شکر است جمهوری اسلامی ایران شاید به طور مستقیم نیازمند این اقلام نباشد، اما این کمک‌ ها نمادی از برادری، همدلی و همبستگی میان کشور‌های همسایه است که در مواقع حساس به یاری یکدیگر می‌شتابند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته نیز ایران در شرایط مختلف به کشور‌های مختلف کمک کرده است و امروز شاهد آنیم که دیگر کشور‌ها نیز در چنین اقداماتی مشارکت و همراهی می‌کنند.

گمرک و گذرگاه مرزی ریلی و جاده‌ای سرخس در انتهایی‌ ترین منطقه شمال شرق ایران در استان خراسان رضوی و در ۱۸۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، هم مرز با ترکمنستان واقع شده است و از مبادی مهم تجارت و ترانزیت خارجی کشور به ویژه با کشور‌های آسیای مرکزی محسوب می‌شود.