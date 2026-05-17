به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن برمهانی معاون سیما با اشاره به تغییر فضای برنامه‌های تلویزیونی در شرایط جنگی گفت: در دوره‌ای که کشور درگیر جنگ است، طبیعی است که رسانه ملی نیز آرایش متناسب با شرایط پیدا کند و بخشی از برنامه‌ها به موضوعاتی مانند آمادگی دفاعی و آشنایی با مفاهیم مقاومت بپردازند.

او افزود: آشنایی با سلاح تنها به معنای ترویج جنگ نیست، بلکه می‌تواند جنبه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی نیز داشته باشد.

این موضوع به ویژه برای جوانان و نوجوانان فرصتی فراهم می‌کند تا با مفاهیم دفاع، مسئولیت اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی و دینی بیشتر آشنا شوند.

برمهانی با اشاره به حضور مجریان با اسلحه در برخی برنامه‌ها از جمله «قرارگاه جنگ» در شبکه افق، «میدان‌دار» در شبکه سه و «زمانه» در شبکه دو گفت: مجریان تلویزیون به عنوان نمایندگان مردم در مقابل دوربین نقش الگویی دارند و وقتی درباره موضوعات مختلف از کارشناسان سؤال می‌کنند، در واقع صدای بخشی از جامعه را بازتاب می‌دهند.

معاون سیما تأکید کرد: قرار گرفتن سلاح در دست مجریان بیشتر جنبه نمادین دارد و با هدف ایجاد حس همذات‌پنداری و انتقال مفهوم آمادگی و مسئولیت اجتماعی به مخاطبان انجام شده است.

به گفته او، رسانه ملی نمی‌تواند درباره شرایط کشور بی‌تفاوت باشد و در چنین فضایی تلاش می‌کند علاوه بر اطلاع‌رسانی، به تقویت روحیه همبستگی و آگاهی عمومی نیز کمک کند.