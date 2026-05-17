به مناسبت ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی، آیین بزرگداشت این حکیم در مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: حکیم فردوسی در پاسداشت اصالت‌های فرهنگی ایران و زبان فارسی اهتمام داشت و الگوی نسل آینده ساز است، در همین راستا در باشگاه تازه تاسیس سیمرغ ۲۰۰ نوجوان عضو شده‌اند تا قصه گویی و نقالی بیاموزند.

میلاد مرادی با اشاره به اینکه این آیین با حضور اساتید ملی و استانی نقالی و اعضای نقال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان برگزار شد افزود: شاهنامه مهمترین اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است، حماسه‌ای منظوم و دربرگیرنده ۵۰ تا ۶۱ هزار بیت از برجسته‌ترین سروده‌های حماسی جهان است.