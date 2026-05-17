رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حدنگاری بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: طی سه سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده است و مابقی آن نیز با مسوولیت و مدیریت امور اراضی و همراهی سازمانهای ثبت به انجام خواهد رسید.
حسن بابایی افزود: پیش از تصویب و ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اصلی حدنگاری اراضی کشاورزی در چارچوب قانون حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ بود.
وی اضافه کرد: این بدان معناست که سازمان ثبت مسئولیت اصلی در تعیین حدود و تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی را بر عهده داشت.
بابایی افزود: هدف از حدنگاری، تعیین دقیق حدود اراضی، تثبیت مالکیت و ایجاد پایگاه داده جامع از اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی بوده که این اطلاعات برای برنامهریزیهای توسعهای، مدیریت منابع و حل اختلافات ملکی ضروری است.
وی تاکید کرد: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول براساس تبصره سه ماده ۱۰، مسئولیت اصلی حدنگاری پهنای اراضی کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد.
به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این تغییر نشاندهنده یک جابجایی در مسئولیتها و تمرکززدایی در فرآیند حدنگاری است.
وی با بیان اینکه امور اراضی، پس از این تغییر، مسئولیت انجام تثبیت و تشکیل پرونده برای زارعین را برعهده گرفت، اظهار داشت: این موضوع شامل جمعآوری اطلاعات، بررسی اسناد، تعیین حدود و ثبت اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی میشود.
بابایی با بیان اینکه امور اراضی در این زمینه عملکرد خوبی داشته است، اضافه کرد: به رغم تغییر مسئولیتها، همکاری بین سازمان ثبت اسناد و امور اراضی همچنان ادامه دارد و این همکاری برای پیشبرد فرآیند حدنگاری ضروری است.
وی با بیان اینکه برای تسهیل همکاری، شرح خدمات مشترکی بین دو سازمان تهیه شده است، گفت: این شرح خدمات، چارچوب همکاری و تقسیم وظایف را مشخص میکند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ادامه داد: بر این اساس، در چندین استان، قراردادهایی با شرکتهای ذیربط برای انجام حدنگاری منعقد شده که نشاندهنده تلاش برای اجرای عملیاتی حدنگاری در سطح کشور است.
وی با اشاره به برنامههای آتی و چالشها اظهار داشت: هدف اصلی، اتمام حدنگاری اراضی کشاورزی با مسئولیت امور اراضی و همکاری سازمان ثبت است که تعهد به تکمیل فرآیند حدنگاری در کل کشور را نشان میدهد.
بابایی با بیان اینکه روند همکاری بین سازمان ثبت و امور اراضی تا به امروز خوب بوده است، افزود: مهمترین چالش پیش روی اجرای حدنگاری، تامین اعتبار مالی است.
وی با بیان اینکه دولت در این زمینه مساعدتهای خوبی انجام داده است، خاطر نشان کرد: حدنگاری از دیدگاه زارعین دارای اهمیت است و یک خواسته به حق برای آنها محسوب میشود.