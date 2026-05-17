وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن گرامیداشت روز جهانی ارتباطات، پایداری زیرساختهای دیجیتال را ضامن اقتدار ملی دانست و از مجاهدتهای متخصصان این حوزه در دوران جنگ قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی به مناسبت روز جهانی ارتباطات، با تأکید بر اهمیت «تابآوری شریانهای حیاتی دیجیتال»، پایداری زیرساختهای ارتباطی را یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار ملی دانست و از تلاشهای جهادی متخصصان و کارکنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در روزهای دشوار جنگ تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد.
متن بیانیه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی ارتباطات، صبح امروز (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) در آیین افتتاحیه در رویداد «️گرامیداشت روز جهانی ارتباطات، شریانهای ارتباطی پایدار ایران؛ حماسه تابآوری در جنگ تحمیلی سوم» توسط دبیر اجرایی رویداد قرائت شد.
متن کامل بیانیه وزیر ارتباطات به این شرح است:
روز جهانی ارتباطات، یادآور نقش بنیادین ارتباطات در شکلگیری تمدن انسانی و توسعه جوامع معاصر است؛ امسال که با شعار «تاب آوری شریانهای حیاتی دیجیتال» گرامی داشته است؛ شعاری که بیش از هر زمان دیگری اهمیت زیرساختهای ارتباطی و شبکههای دیجیتال را در حفظ پایداری کشورها و امنیت جوامع آشکار میسازد.
امروز ارتباطات نهتنها یک خدمت فناورانه؛ بلکه ستون فقرات حکمرانی، اقتصاد، آموزش، سلامت، امنیت و زندگی روزمره ملتهاست. شبکههای ارتباطی، مراکز داده، فیبرهای نوری، ماهوارهها و سامانههای ابری، همان «خطوط حیاتی دیجیتال» هستند که استمرار حیات اجتماعی و اقتصادی کشورها به آنها وابسته است. در جهان متصل امروز، اختلال در ارتباطات میتواند زنجیرهای از اختلالات در خدمات حیاتی، تجارت، امدادرسانی و انسجام اجتماعی ایجاد کند؛ از همین رو، تابآوری زیرساختهای ارتباطی به یکی از مؤلفههای اصلی اقتدار ملی تبدیل شده است.
تجربه دو جنگ تحمیلی دوم و سوم و روزهای دشوار و پیچیدهای که ایران زمین، پشت سر گذاشت، بار دیگر نشان داد که پایداری شبکههای ارتباطی تا چه اندازه در حفظ اعتماد عمومی، آرامش جامعه، مدیریت بحران، استمرار خدمات و تقویت پیوند مردم و حاکمیت حیاتی است.
در روزهای سپری شده جنگ تحمیلی دوم و سوم، متخصصان، مدیران و کارکنان خدوم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، با روحیهای جهادی در حفظ پایداری و استمرار جریان حیاتی ارتباطات کشور تلاشی مثال زدنی داشتند. آنان در سختترین شرایط، با حضور میدانی، بازسازی سریع زیرساختهای شبکه، استمرار مدیریت هوشمند ترافیک ارتباطی، از استمرار خدمترسانی مطمئن و امن به مردم صیانت کردند.
در این میان، با نهایت احترام و افتخار، یاد و خاطره شهدای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و زیستبوم اقتصاد دیجیتال کشور را گرامی میداریم؛ عزیزانی که در مسیر حفظ پایداری زیرساختهای حیاتی و صیانت از ارتباطات مردم، جان خویش را فدای امنیت، آرامش و پیشرفت ایران اسلامی کردند. بیتردید، نام و فداکاری این مجاهدان گمنام این عرصه، در حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد ماند و سرمایهای معنوی برای آینده این سرزمین خواهد بود.
امروز رسالت ما تنها توسعه فناوری نیست؛ بلکه ایجاد زیرساختهایی امن، تابآور و فراگیر برای همه مردم ایران است. آینده کشور در گرو گسترش شبکه ملی ارتباطی قدرتمند، توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای امنیت سایبری، سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور و تضمین دسترسی عادلانه مردم به اینترنت باکیفیت و پایدار است. فناوریهایی همچون هوش مصنوعی، رایانش ابری، کلانداده، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، ارتباطات ماهوارهای و پردازش کوانتومی، نهتنها ابزار تحول اقتصادی، بلکه بنیانهای شکلدهنده قدرت دیجیتالی آینده خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران مصمم است با تکیه بر توان متخصصان داخلی، ظرفیت دانشگاهها، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، مسیر ارتقای تابآوری دیجیتال و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور را با قدرت ادامه دهد؛ چرا که دسترسی پایدار، امن و باکیفیت به فناوریهای نوین، امروز حقی اساسی برای همه شهروندان و ضرورتی انکارناپذیر برای پیشرفت ملی است.
در پایان، ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات به همه فعالان، متخصصان، کارآفرینان، دانشگاهیان، مدیران و کارکنان پرتلاش حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، از مجاهدتها و خدمات ارزشمند آنان صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی، نوآوری و تلاش مستمر، آیندهای روشنتر، هوشمندتر و تابآورتر برای ایران عزیز رقم بخورد. با این مقدمه آغاز مراسم روز جهانی ارتباطات را اعلام مینمایم.
ستار هاشمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات