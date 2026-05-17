پخش زنده
امروز: -
قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت: در نخستین روز از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از ۴۷ هزار نسخه کتاب به فروش رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران با استقبالی چشمگیر از سوی مخاطبان کتاب آغاز شد، بهگونهای که به گفته ابراهيم حيدری؛ مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران و قائم مقام نمايشگاه بينالمللی كتاب تهران تنها در سه ساعت ابتدایی فعالیت این رویداد، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به فروش رسید، که در در مجموع در نخستین روز از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از ۴۷ هزار نسخه کتاب به فروش رفت.
وی افزود: تاکنون ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در سه بخش داخلی، انگلیسی و عربی و الکترونیک در سایت نمایشگاه بارگذاری شده است و کتابها براساس عنوان، موضوع و نام ناشر دسته بندی شدهاند و برگزاری روزانه دو نشست تخصصی در نمایشگاه از جمله برنامههای برخط در این نمایشگاه است.
ابرهیم حیدری گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه تسهیلات و یارانههایی در نظر گرفتهاند تا مردم بتوانند به آنچه در حوزه کتاب و کتابخوانی نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: به یاد کودکان شهید میناب، هزینه ارسال همه کتابهای به این شهر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با هدف دسترسی گستردهتر عموم مردم به کتاب و توزیع عادلانهتر خدمات فرهنگی خدمات فرهنگی در حال برگزاری است.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خرداد برقرار است و علاقهمندان میتوانند آثار مورد نظر خود را از طریق مراجعه به https://book.icfi.ir/ خریداری کنند.