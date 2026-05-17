به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران با استقبالی چشمگیر از سوی مخاطبان کتاب آغاز شد، به‌گونه‌ای که به گفته ابراهيم حيدری؛ مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران و قائم مقام نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران تنها در سه ساعت ابتدایی فعالیت این رویداد، بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به فروش رسید، که در در مجموع در نخستین روز از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از ۴۷ هزار نسخه کتاب به فروش رفت.

وی افزود: تاکنون ۳۰۰ هزار نسخه کتاب در سه بخش داخلی، انگلیسی و عربی و الکترونیک در سایت نمایشگاه بارگذاری شده است و کتاب‌ها براساس عنوان، موضوع و نام ناشر دسته بندی شده‌اند و برگزاری روزانه دو نشست تخصصی در نمایشگاه از جمله برنامه‌های برخط در این نمایشگاه است.

ابرهیم حیدری گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امور فرهنگی این وزارتخانه تسهیلات و یارانه‌هایی در نظر گرفته‌اند تا مردم بتوانند به آنچه در حوزه کتاب و کتابخوانی نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: به یاد کودکان شهید میناب، هزینه ارسال همه کتاب‌های به این شهر برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با هدف دسترسی گسترده‌تر عموم مردم به کتاب و توزیع عادلانه‌تر خدمات فرهنگی خدمات فرهنگی در حال برگزاری است.

نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا دوم خرداد برقرار است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار مورد نظر خود را از طریق مراجعه به https://book.icfi.ir/ خریداری کنند.