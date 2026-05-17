پخش زنده
امروز: -
همایش پیام آوران سلامت با هدف آموزش آخرین روشهای امداد رسانی در شرایط جنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در این همایش همچنین بر نقش مردم در اقدامات اولیه پیش از انتقال مصدومان به مراکز درمانی تاکید شد.
در این همایش متخصصان با بهره گیری از تحقیقات علمی و روشهای موثر علاوه بر آموزش اقدامات اولیه برای کمک به افراد در شرایط جنگی نقش اقشار مردم در اقدامات اولیه پیش از انتقال بیماران ومصدومان به مراکز درمانی را بسیار مهم دانستند
امدادگران در ادامه با بهره گیری از ظرفیت مساجد و پایگاههای بسیج محلات آموزش را به اقشار مردم منتقل میکنند.