نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه در پیامی روز ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفتند.

پیام امام جمعه و استاندار کرمانشاه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام امام جمعه و استاندار کرمانشاه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۲۷ اردیبهشت‌ماه، روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به جایگاه راهبردی نهادی است که در نظام مدیریتی کشور، حلقه وصل مردم با دستگاه‌های اجرایی و زبان گویای خدمت صادقانه محسوب می‌شود.

روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی نه یک واحد تشریفاتی، بلکه عقلانیت ارتباطی سازمان، آیینه شفافیت و ضامن پاسخگویی است. این نهاد با تلفیق دانش و تجربه و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، می‌تواند روایتی دقیق، مستند و به‌هنگام از نواقص و مشکلات سازمان، دستاورد‌ها و خدمات مجموعه ارائه دهد و پل اعتماد میان مردم و مسئولان را استوارتر سازد.

تجربه ماه‌های گذشته، به‌ویژه در مقطع جنگ تحمیلی سوم و حملات همه‌جانبه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، به روشنی نشان داد که روابط عمومی‌های توانمند در کنار رسانه‌های دغدغه‌مند چگونه با اطلاع‌رسانی دقیق، تبیین به‌موقع حقایق و روشنگری در فضای پیچیده رسانه‌ای توانستند:

عملیات روانی دشمن برای ناامیدسازی افکار عمومی را خنثی کنند، تصویری واقعی از همبستگی ملی، خدمات میدانی و رشادت‌ها ارائه دهند، امید، وحدت و انسجام اجتماعی را تقویت کنند، و در جنگ روایت‌ها ـ که امروز به‌مراتب پیچیده‌تر از میدان نبرد فیزیکی است پیروز میدان باشند البته بخش مهم‌تر و کلیدی این نقش‌آفرینی همچنان پیشِ روست و میدان اثربخشی روابط عمومی‌ها تازه آغاز شده است.

بر این باوریم که روابط عمومی کارآمد می‌تواند فراتر از اطلاع‌رسانی، حلقه واسطی فعال، پویا و اثرگذار میان سازمان و مردم باشد.

این حلقه با نقش‌آفرینی مبتکرانه و ارتباط مستمر با ارباب‌رجوع، ضمن شناسایی نیاز‌ها و دغدغه‌های واقعی، زمینه‌ساز تصمیم‌سازی‌های هوشمندانه در دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

چنین رویکردی بی‌تردید در تحقق شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نیز تأثیر مستقیم دارد؛ چراکه ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و رونق تولید، بدون اعتماد عمومی و شفافیت در اطلاع‌رسانی میسر نیست.

روابط عمومی صادق و پاسخگو می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد؛ سرمایه‌ای که خود بنیانی استوار برای وحدت ملی و امنیت ملی به شمار می‌رود.در پایان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمام شهدای مسیر تبیین حقیقت و امیدآفرینی، به‌ویژه شهدای مجموعه روابط عمومی، روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه تلاشگران و فعالان این حوزه، به‌ویژه مدیران و کارشناسان محترم روابط عمومی در استان کرمانشاه تبریک می‌گوییم و از درگاه خداوند متعال برای همه این عزیزان، سلامتی، عزت و استقامت در مسیر خدمت صادقانه و در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدّظلّه‌العالی مسئلت داریم.

حبیب‌الله غفوری نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه