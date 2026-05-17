بیش از ۳۰ درصد خودروهای شخصی آسیب دیده از جنگ چهل روزه که خسارت آنها تاکنون توسط بیمه ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و مبلغ خسارت وارده به خودرو کمتر از ۳۰ میلیون تومان بوده با همکاری بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل تا ابتدای هفته جاری از تعداد ۲۷ هزار و ۶۱۲ فقره خودرو معرفی شده توسط ستادهای بحران در سراسر کشور به بیمه ایران، خسارت بیش از ۲۲ هزار خودرو ارزیابی شده است.
بر اساس این گزارش از این آمار تعداد ۶ هزار و ۷۵۰ فقره خودرو آسیب دیده که دارای خسارت تا ۳۰ میلیون تومانی بودهاند پرداخت شده است.
مطابق با اخرین آمارها ۵ هزار و ۶۱۰ فقره از خودروها هنوز ارزیابی نشدهاند و برنامه ریزیهای لازم برای پرداخت خودروهای که بالای ۳۰ میلیون آسیب دیدهاند نیزانجام شده و منابع لازم برای پرداخت به زودی در اختیار بیمه ایران قرار خواهد گرفت.
گفتنی است بر اساس دستور رییس کل بیمه مرکزی کل خسارتهای وارد شده بر خودروهای در جریان جنگ تحمیلی سوم با همکاری شرکت بیمه ایران پرداخت خواهد شد.