رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یک کلاهبردار و کارچاق کن حرفه‌ای متواری که با جعل اوراق قضائی و ادعای نفوذ، فقط در یک فقره پرونده نسبت به دریافت ۷۰۰ قطعه سکه تمام بهارآزادی از خانواده متهم اقدام کرده بود، با رصد اطلاعاتی دقیق مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران گفت: حسب اخبار واصله و گزارش‌های خبری موثق، مبنی بر فعالیت یک کارچاق کن حرفه‌ای که با ادعای نفوذ در دستگاه قضائی نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کند، مراتب در دستور کار مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این فرد با غصب عنوان بازرس ویژه قضائی و ادعای نفوذ در قوه قضائیه و مقامات و اینکه می‌تواند آرا و نتیجه پرونده را در محاکم قضائی به ویژه دادگاه تجدیدنظر به نفع اشخاص اخذ نماید، نسبت به کارچاق کنی و کلاهبرداری از اشخاص اقدام و با جعل اوراق مقامات عالی رتبه قضائی و ارائه به طرفین پرونده، مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده است.

پوریانی گفت: به عنوان مثال فقط در یک فقره پرونده، متهم در مواجهه با فردی که پسرش به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان دارای پرونده بوده، خود را به عنوان بازرس ویژه دستگاه قضائی و نیروی اطلاعاتی و امنیتی معرفی کرده و با ادعای اینکه قادر است با نفوذ در دستگاه قضائی استان‌های تهران و مازندران، رای برائت فرزندش را اخذ کند، با ارائه تعدادی اوراق جعلی منتسب به مقامات عالی رتبه قوه قضائیه و نهاد‌های امنیتی، در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۷۱۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به غصب عنوان و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان برخی عناوین اتهامی نامبرده، تاکید کرد: در زمینه سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر برخورد با اشخاصی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضائی می‌شوند و با توجه به اتهامات مشارالیه، پس از رصد اطلاعاتی دقیق، متهم که مدتی متواری و تحت تعقیب کیفری بوده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، در حین تردد در یکی از خیابان‌های شهرستان ساری دستگیر شد.

پوریانی با اشاره به زوایای پیچیده این پرونده گفت: با صدور دستور قضائی، از منزل متهم نیز بازرسی به عمل آمد که طی آن تعداد زیادی اوراق قضائی و دو دستگاه خودروی لوکس کشف و وی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی مرتبطین، با صدور قرار مناسب، به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: برخورد دستگاه قضائی با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.