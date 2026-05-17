آتش جنگی که رژیم‌های آمریکا و اسرائیل علیه ایران برافروختند، نه‌تنها امنیت منطقه را تهدید کرد، بلکه موجی از افزایش قیمت انرژی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی را در سراسر جهان به ویژه اروپا و آمریکا به دنبال آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، داده‌های نهاد‌های ناظر اقتصادی در انگلیس نشان می‌دهد بهای سوخت در اروپا از جمله در انگلیس به بالاترین میزان در سه سال اخیر رسیده و قیمت گازوییل که سوخت غالب ناوگان حمل و نقل بار و مسافر در اروپاست با بیش از بیست درصد افزایش در دو ماه اخیر به حدود دو پوند در هر لیتر رسیده است.

اروپا که برای تامین سوخت هوایپما به شدت به کشور‌های حوزه خلیج فارس و گذر از تنگه هرمز وابسته است با کمبود و گرانی شدید سوخت مواجه شده است و شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر لغو پرواز در برخی مسیرها، هزینه جابجایی مسافران را تا بیست درصد افزایش داده‌اند.

افزایش بهای گاز که مهمترین ماده تولید کود‌های شیمیایی است، قیمت کود شیمیایی را نیز در اروپا بین ۳۰ و تا ۶۰ درصد برای اوره که پر کاربردترین کود شیمیایی است افزایش داده و قیمت آرد و نان و دیگر مواد غذایی را در کشور‌های اروپایی تا ۱۵ درصد افزایش داده است.

تام برادشاو رئیس انجمن ملی کشاورزان در انگلیس در این باره می‌گوید:کود شیمیایی برای تلوید محصولات کشاورزی و مواد غذایی کاملا لازم است و بدون آن تولید محصلولات کم و بدن صرفه اقتصاید است.

او می‌افزاید: تنگه هرمز محل گذر سی تا ۳۵ درصد کود شیمیایی مورد نیاز جهان استک ه در پی جنگ، (آمریکا و اسراییل علیه ایران) تامین آن مختل شده و قیمت آن حدود پنجاه درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش بهای سوخت قیمت انواع کالا‌ها و خدمات را در اروپا از جمله انگلیس به بالاترین میزان در سه سال اخیر رسانده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: آخرین بار که چند قلم مواد غذایی خریدم ۳۹ پوند شد. از این همه گرانی تعجب کردم و از فروشنده خواستم یک بار دیگر حساب کند. بقیه خریداران هم مثل من داد می‌زدند این همه پول را از کجا بیاریم؟

گران‌تر شدن هزینه‌های زندگی دزدی از فروشگاه‌های اروپا به ویژه انگلیس را بر اساس برآورد نهاد‌های ناظر اروپایی تا ۴۵ تا صددرصد افزایش داده و بر اساس برآوردها، خسارات ناشی از دزدی از فروشگاه‌ها و اقدامات پیشگیرانه از آن را سالانه به بیش از چهل میلیارد یورو رسانده است.

افزایش قیمت انواع کالا‌ها و خدمات موجب افزایش سرقت از فروشگاه‌ها در انگلیس شده است و فروشگاه‌ها بسیاری از کالا‌ها از جمله شیر خشک را در بسته بندی‌های ضد سرقت عرضه می‌کنند.