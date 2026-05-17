بررسی بخشنامههای سازمان مالیاتی نشان میدهد، مودیان برای ۶ تکلیف مالیاتی تا پایان اردیبهشتماه مهلت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام سازمان مالیاتی، مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشتماه سال جاری برای انجام و تکمیل ۶ تکلیف مهم مالیاتی فرصت دارند. این مهلتها شامل ارسال اظهارنامهها، ثبت صورتحسابهای الکترونیکی و بارگذاری اطلاعات در سامانههای مالیاتی است.
مطابق اعلام صورتگرفته، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی با تاریخ صدور از اول فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، تا روز ۳۰ اردیبهشتماه تعیین شده است.
همچنین اعتبار گواهیهای مالیاتی مربوط به اسفندماه ۱۴۰۴ نیز تا پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۵ یا تا تاریخ اعتبار درجشده در گواهی، هر کدام که موخر باشد، تمدید شده است.
از سوی دیگر، مودیان تا ۳۱ اردیبهشتماه برای ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۴۰۴ فرصت دارند. علاوه بر این، مهلت تسلیم اظهارنامههای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که موعد ارائه آنها در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ قرار داشته نیز تا پایان اردیبهشت تمدید شده است.
بر این اساس، مهلت رسیدگی، صدور برگ تشخیص یا ابلاغ موضوع مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم که انقضای بازه زمانی آنها در فاصله ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده، نیز تا پایان اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
همچنین برای مودیان مشمول ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که آغاز سال مالی آنها در سال ۱۴۰۴ بوده است، مهلت بارگذاری اطلاعات در سامانه دفاتر تجاری برای دوره ششماهه نخست، تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ یا چهار ماه پس از پایان دوره ششماهه، هر کدام که دیرتر باشد، تعیین شده است.