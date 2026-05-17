به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جدول پخش اعلام شده، برنامه «مدرسه تلویزیونی ایران» امروز (یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت) از ساعت ۱۰ تا ۱۶ در قالب درس‌های مختلف برای پایه‌های تحصیلی دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم روی آنتن می‌رود.

در بخش دبستان، از ساعت ۱۰ درس فارسی پایه اول و ریاضی پایه‌های دوم و سوم ارائه می‌شود.

در بخش متوسطه اول از ساعت ۱۴، درس علوم برای پایه‌های هفتم، هشتم، و نهم پخش خواهد شد.

در بخش متوسطه دوم نیز از ساعت ۱۶، درس شیمی برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و درس ادبیات پایه دوازدهم ارائه می‌شود.

این برنامه با هدف کمک به آموزش دانش‌آموزان و دسترسی آسان‌تر به محتوای درسی از طریق تلویزیون تهیه و پخش می‌شود.