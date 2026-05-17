در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع شبانه مردم ولایت‌مدار شهرستان بهارستان، جمعی از شهروندان همچنان در میدان حضور یافتند و بار دیگر همبستگی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این گردهمایی شبانه علاوه بر سوگواری برای رهبر شهید، با سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) همزمان شد و حال و هوایی متفاوت به خود گرفت. مداحان اهل‌بیت (ع) در این شب نوحه‌های سنگین و حزن‌انگیزی خواندند و حاضران نیز با آنان هم‌صدا شدند و فضای مراسم را با یاد و نام آن امام همام آکنده از سوگواری کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بر نقش مردم در عبور از مشکلات اقتصادی تأکید کردند. یکی از حاضران با بیان اینکه «هر خانه یک سنگر در جنگ اقتصادی است» گفت: با مدیریت درست مصرف برق، گاز و آب می‌توان بخشی از فشار‌های اقتصادی را کاهش داد و به کشور کمک کرد تا از شرایط سخت عبور کند.

مصاحبه‌شونده دیگری نیز با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۳۰ میلیون مشترک برق خانگی وجود دارد، توضیح داد: اگر هر مشترک تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، میزان صرفه‌جویی حاصل می‌تواند معادل تولید حدود یک و نیم نیروگاه بوشهر باشد؛ اقدامی ساده که در مقیاس ملی می‌تواند تأثیر بزرگی در پی داشته باشد.