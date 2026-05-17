پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در جریان سومین گفتاورد ملی میراثفرهنگی، از برنامه ضربتی برای مرمت ۸۵ بنای تاریخی و واجد ارزش آسیبدیده در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ امیر قاسمی ضمن رونمایی از کارزار ملی «صیانت از حافظه زخمخورده تهران»، تخریب آثار تاریخی را غارت روح یک ملت نامید و از بخش خصوصی و آحاد شهروندان دعوت کرد تا به عنوان شرکای راهبردی در بازسازی هویت شهری و ارتقای تابآوری پایتخت پساجنگ، وارد میدان شوند.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با ارائه آماری از ابعاد خسارات وارده به زیرساختهای فرهنگی در جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: بر اساس پایشهای دقیق، از مجموع ۱۵۵ مکان میراثی آسیبدیده در سطح کشور، بیش از ۶۰ مورد در تهران قرار دارد که با احتساب ابنیه واجد ارزش معاصر، پایتخت در مجموع با ۸۵ نقطه میراثی آسیبدیده روبروست. این اماکن، سنگ و گچ و آجر نیستند، بلکه شناسنامه و روایتگر زندگی انسانهاییاند که ستونهای تمدن ایرانی را در این خاک برپا داشتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت بازگشت سریع این آثار به چرخه حیات شهری، بخش خصوصی را موتور محرک این تحول دانست و افزود: عزم ما بر احیای فوری این ۸۵ نقطه است و در این مسیر از فعالان بخش خصوصی دعوت میکنیم تا برای مرمت و بهرهبرداری از این بناها پای کار بیایند. ورود بخش خصوصی نه تنها تضمینکننده پایداری آثار است، بلکه با درگیر کردن جامعه محلی، تابآوری اجتماعی شهر را در دوران پساجنگ به شکل چشمگیری ارتقا میدهد.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین ابعاد کارزار ملی صیانت از میراث فرهنگی پرداخت و تصریح کرد: تخریب میراث تاریخی توسط دشمنان، نه فتح خاک، که غارتِ روح یک ملت و به مسلخ کشیدنِ شناسنامهای است که با هیچ توافقی باز نمیگردد. ما خواهان ایجاد سازوکاری مشخص برای جلب مشارکت خبرنگاران، فعالان فرهنگی و نهادهای مسئول هستیم تا صیانت از این میراث به عنوان یک "حق جمعی" و مسئولیت همگانی تحقق یابد.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: تهرانِ فردا، شهری خواهد بود که از دل ویرانی، با احترام به گذشته خود دوباره برمیخیزد. امضای این کارزار، پیمانی است میان ما و آیندگان؛ چرا که اگر امروز از حافظه زخمخورده پایتخت دفاع نکنیم، فردا چیزی برای بازسازی هویت فرهنگی باقی نخواهد ماند.