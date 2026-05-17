هاشمی گفت: کهگیلویه و بویراحمد سومین استان در زمینه راه اندازی پویش اجتماعی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون اجتماعی وفرهنگی معاون اول رئیس جمهور در نشست معرفی پویش جبههی مردمی ایران ما در یاسوج گفت: کهگیلویه و بویراحمد بعد از استانهای مازندران و فارس سومین استان در زمینهی معرفی پویشهای خدمات رسانی در کشور است.
سیدضیاء هاشمی با بیان اینکه در این پویشها نقش مردم و حرکتهای بزرگ اجتماعی پررنگتر میشود افزود: اولین پویش در جنگ تحمیلی سوم پویش دیپلماسی علمی بود که این پویش در دانشگاههای فعال و موجب شد تا از ظرفیتهای دانشمندان دنیا برای اعلام مظلومیت، اقتدار وعزت ملت ایران استفاده شود.
هاشمی با اشاره به اینکه همین امر موجب شد رژیم صهیونیستی از انجمن جمعه شناسان جهانی اخراج شود اضافه کرد: همچنین مکاتبات علما و موضع گیری آنها موجب شد تا پاپ رهبر کاتولیکهای جهان علیه ترامپ موضع گیری کند.
وی راه اندازی پویشهای ورزشی در ۱۹۸۰ ایستگاه ورزشی را از دیگر اقدامات وپویشهای راه اندازی شده در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد و ادامه داد: راه اندازی پویشهای دانش آموزی، کارگری تحت عنوان مهارت آموزی، علمی کاربردی را از دیگر پویشهای حمایت از سرمایه اجتماعی و کشور است.
معاون فرهنگی واجتماعی معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی راه اندازی این پویشها بالا بردن تاب آوری اجتماعی برای تقویت سرمایه اجتماعی است گفت: استفاده از ظرفیتهای مدیران برای راستای پیوستن حداقل نیمی از جمعیت استان به الگوهای بومی وپویشهای مردمی ضروری است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این نشست، پویشهای مردمی را ابزاری حیاتی برای مقابله با تحمیلهای اقتصادی و افزایش مشارکت اجتماعی دانست و بر لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد.
یداله رحمانی با اشاره به علل بروز جنگ سوم اشاره کرد و گفت: دشمنان با اهدافی، چون براندازی و تجزیه ایران، کشوری که با منابع عظیم انرژی، موقعیت استراتژیک در تنگه هرمز و خلیج فارس، ذخایر گازی و معادن غنی است جنگ را آغاز کردند.
رحمانی افزود: اسرائیل کودک کش و آمریکای جنایتکار در حالی که ادعای برقراری دموکراسی، عدالت و آزادی را دارند، اقداماتشان گواه ضدیت با این ارزشهاست، خونهای ریخته شده و جنایتهای صورت گرفته نشان میدهد که اهداف پشت پرده این اقدامات، فراتر از شعارهای ظاهری است.
وی با بیان اینکه دشمنان براندازی، تجزیه و انهدام کامل ایران را دنبال میکردند اضافه کرد: لذا طبیعی است که در این مسیر، همه مردم ایران باید نقشآفرینی کنند و راهاندازی این پویشها یکی از اهداف مشارکت مردم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه هدف اصلی این پویشها این است که هر ایرانی برای سربلندی ایران چه کاری میتواند انجام دهد، گفت: پویشهای مردمی به معنای مشارکت داوطلبانه مردم برای حل بخشی از مشکلات جامعه در شرایط کنونی است.
رحمانی با تأکید بر اهمیت مشارکت داوطلبانه مردم در پویشها افزود: این پویشها در راستای شعارهای دولت مبنی بر اتحاد ملی و مشارکت مردم شکل گرفته است و رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید فراوان دارد.
وی با بیان اینکه در هر جلسه شورای فرهنگ عمومی، حداقل ۱۰ دستگاه اجرایی اصلی، اقدامات و نتایج خود را در زمینه فرهنگسازی و برگزاری پویشهای مردمی ارائه دهند، اضافه کرد: با تعیین اهدافی برای پنج دستگاه برتر در حوزه پویشهای مردمی، در پایان سال از آنان تقدیر به عمل آید تا کارنامهای درخشان در راستای فرمایشات رهبر انقلاب و سیاستهای دولت و مشارکت مردم ارائه دهیم.
استاندار با تاکید بر اهمیت ترویج فرهمگ صرفهجویی در مصرف انرژی ادامه داد: مهمترین بخش کار در این پویشها، کمک به صرفهجویی و رعایت الگوی مصرف است.