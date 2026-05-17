با ورود دادستان قائنات به پروندهٔ عملیات اجرایی شهرک صنفی طلای سرخ قائنات و رفع معارض، عملیات اجرایی ورودی و خروجی در این شهرک از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، دادستان قائنات گفت: طرح احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک صنفی طلای سرخ قائنات، پس از توقف به دلیل اختلاف ملکی، با ورود جدی دادستان و فرماندار شهرستان و با ساز و کار قضایی و توافق حاصل شده، از سر گرفته شد.

عبداله‌زاده افزود: این اقدام با هدف تسهیل دسترسی به شهرک و رفع موانع توسعهٔ اقتصادی منطقه صورت گرفته است.

وی گفت: در راستای رفع موانع تولید و لزوم تسریع در اجرای طرح‌های اشتغال‌زا، دادستانی شهرستان قائنات با جدیت وارد موضوع رفع موانع توقف طرح حیاتی احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک صنفی طلای سرخ قائنات شد.

دادستان قائنات افزود: این طرح از اهمیت بالایی در تسهیل دسترسی و توسعهٔ فعالیت‌های اقتصادی در این شهرک برخوردار است، در ماه‌های اخیر به دلیل بروز معارض ملکی، با وقفه مواجه شده بود.

عبداله‌زاده گفت: در همین راستا، از محل اجرای این طرح در مسیر جادهٔ قاین - زیرکوه بازدید میدانی به عمل آمد که هدف بررسی دقیق علل توقف طرح و تلاش برای رفع فوری معارض و از سرگیری عملیات اجرایی بود.

وی گفت: پس از حضور مسئولان در محل طرح و برگزاری نشستی با حضور طرفین درگیر در اختلاف ملکی (ذینفعان و مالک زمین حاشیه رمپ)، با وساطت و پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستان و فرماندار، توافق لازم میان طرفین حاصل شد و بر اساس این توافق، مقرر شد عملیات اجرایی احداث رمپ ورودی و خروجی شهرک صنفی طلای سرخ قائنات بلافاصله از سر گرفته شود.