مردم ولایت‌مدار شهرستان رباط‌کریم در پی شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، با برپایی هفتاد و هفتمین اجتماع خود، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های معظّم‌له، بر ایستادگی در مسیر ولایت و تداوم راه جهاد تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته میدان اصلی شهرستان رباط‌کریم محفل تجلی شور و شعور مردمی بود که در شب هفتاد و هفتم، میدان‌داریِ بصیرت را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع با شکوه که در فضایی آکنده از حزن و حماسه برگزار شد، اقشار مختلف مردم رباط‌کریم با حضور منسجم خود، ضمن ابراز تأثر عمیق از شهادت مظلومانه رهبر عزیز انقلاب، با سردادن شعارهای «هیهات مناالذله» و «لبیک یا خامنه‌ای»، بر تداوم بی‌وقفه نهضت و حفظ وحدت ملی حول محور ولایت تأکید کردند.