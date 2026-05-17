به علت تعمیرات شبکه، فردا جریان گاز در مناطقی از شهر اصفهان قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام شرکت گاز استان اصفهان فردا از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ جریان گاز ضلع شمالی خیابان محتشم کاشانی شامل کوچههای تبریزی ها، آقلور، شهید مستاجران، جنت، داوودی ها، شهید رحیمی و مسیرهای منتهی به آنها و همچنین محله امین آباد – محمودآباد و حد فاصل خیابان ۱۴ شهرک صنعتی محمود آباد تا میدان استقلال قطع میشود.
از مشترکان، تقاضا شده است در این مدت شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.