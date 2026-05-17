شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی در خصوص وضعیت توزیع و مدیریت سوخت بیانیه رسمی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در بیانیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان رضوی آمده است جهت شفافسازی اطلاعات و پاسخ به دغدغههای شهروندان گرامی، نکات ذیل در خصوص فرآیند توزیع سوخت و کارتهای سوخت به استحضار میرساند.
بیاساس بودن شایعات: شایعات مطرح شده در سطح جامعه در خصوص کمبود سوخت یا تغییرات ناگهانی در قوانین توزیع، اساساً غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند. سیستم توزیع سوخت به صورت منظم و کنترلشده در حال انجام است.
نقش کارت سوخت شخصی: استفاده از «کارت سوخت شخصی» به عنوان اصلیترین ابزار، جهت تسهیل فرآیند سوختگیری و جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی در پایانهها، مورد تأکید و حمایت است. شهروندان میتوانند با استفاده از این کارت، با کمترین زمان انتظار، نسبت به سوختگیری خودروی خود اقدام کنند.
افزایش سقف و تعداد برداشت جهت رفاه مردم: به منظور ارتقای سطح رفاه شهروندان و کاهش مراجعات مکرر به جایگاهها، سقف مجاز برداشت و تعداد دفعات سوختگیری توسط مراجعین افزایش یافته است تا نیازهای موجود پوشش داده شود.
شرایط استفاده از کارت سوخت اضطراری: «کارت سوخت اضطراری» که در مجاری عرضه وجود دارد، صرفاً در موارد خاص، استثنایی در اختیار افراد قرار میگیرد و جایگزین روش معمول سوختگیری نیست. با این حال به منظور رفاه حال شهروندانی که فاقد کارت سوخت همراه می باشند و لاجرم از کارت های اضطراری سوختگیری مینمایند، به تعداد کافی در اختیار مجاری عرضه قرار داده شده است، بطوریکه روزانه ۳۰ درصد فروش بنزین در جایگاه ها با این کارت ها صورت میپذیرد؛ که لازم است هموطنان عزیز نسبت به دریافت کارت سوخت خودرو در اختیار از روشهای ذیل پیگیری نمایند.
صدور آنی کارت سوخت برای مالکان فاقد کارت: برای کلیه مالکان خودرویی که تاکنون کارت سوخت شخصی دریافت نکردهاند، فرآیند صدور کارت به صورت حضوری و با حداقل زمان ممکن انجام میپذیرد. این عزیزان میتوانند با مراجعه به سامانه FCS.NIOPDC.IR، کارت سوخت خود را بلافاصله دریافت نمایند.
کارت های جامانده در جایگاههای عرضه سوخت: در صورتی که کارت سوخت خودرو در جایگاه جا بماند، مجاری عرضه اطلاعات کارت سوخت را در سیستم ثبت نموده و مالکین خودروها میتوانند از طریق سامانه scs.niopdc.ir از محل جاماندن کارت سوخت مطلع شوند. به منظور دریافت کارت سوخت میبایست مالک خودرو با مدارک هویتی و مدارک خودرو به محل تعیبن شده در سامانه scs مراجعه نماید.