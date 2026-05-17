پخش زنده
امروز: -
پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد.
در این پیام آمده است:
بسماللهالرحمنالرحیم
۲۷ اردیبهشتماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی برای تجلیل از تلاشهای صادقانه و اثرگذار فعالان این عرصه مهم و راهبردی است که در خط مقدم جهاد تبیین، امیدآفرینی و انعکاس خدمات نظام و دولت به مردم قرار دارند و با روایت درست واقعیتها، نقشی مؤثر در تقویت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی ایفا میکنند.
بیتردید در روزهای حساس جنگ تحمیلی، اهمیت نقش روابط عمومیها بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. در شرایطی که دشمن تلاش میکرد با جنگ روانی، تحریف واقعیتها و ایجاد ناامیدی، آرامش جامعه را هدف قرار دهد، روابط عمومیها با اطلاعرسانی دقیق، تبیین اقدامات دولت و انعکاس تلاش شبانهروزی مدیران و دستگاههای اجرایی، در خط مقدم امیدآفرینی و اعتمادسازی حضور داشتند.
امروز نیز در مسیر توسعه و پیشرفت آذربایجانغربی، روابط عمومیها در کنار اطلاعرسانی، بازوان فکری و رسانهای مدیریت استان در حوزه اقناع افکار عمومی، جلب مشارکت مردم، معرفی ظرفیتهای استان و بسترسازی برای سرمایهگذاری به شمار میروند. بدون تردید معرفی صحیح ظرفیتهای اقتصادی، مرزی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فناوری استان میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاران و رونق تولید و اشتغال باشد و در این مسیر، نقش روابط عمومیها تعیینکننده است.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز روابط عمومی و ارتباطات، از تلاشهای تمامی مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه قدردانی کرده و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت صادقانه، تبیین امیدبخش واقعیتها و تقویت پیوند میان مردم و مسئولان از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی