به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هژبر جوادی، مدیرعامل شرکت گاز استان، در دیدار با پیمانکاران بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی، بر جایگاه راهبردی این طرح‌ها در امنیت انرژی کشور تأکید کرد و نقش پیمانکاران را در این مسیر «حیاتی» دانست.

وی در نشستی تخصصی با حضور پیمانکاران، مجریان و کارشناسان طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در مازندران، با تشریح شرایط تأمین گاز کشور، اهمیت راهبردی «مدیریت تقاضا» را مورد تأکید قرار داد.

جوادی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، هر مترمکعب صرفه‌جویی ارزشی برابر با تولید جدید دارد، اظهار داشت: پیمانکاران محترم، شما در خط مقدم این نبرد اقتصادی و امنیتی ایستاده‌اید. کار شما تنها یک قرارداد اداری نیست، بلکه اقدامی استراتژیک برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی در فصل سرماست؛ اقدامی که مستقیماً بر زندگی مردم و استمرار فعالیت صنایع اثر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین با تأکید بر اینکه بهینه‌سازی دیگر یک پروژه معمولی نیست، بلکه خط مقدم دفاع از اقتصاد ملی است، از تعهد این شرکت به پرداخت سریع مطالبات پیمانکاران و ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی آنان خبر داد.

وی در پایان گفت: استمرار همکاری با پیمانکاران توانمند، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر منابع انرژی در استان داشته باشد.