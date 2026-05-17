به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ اردیبهشت امسال در جریان انجام عملیات خنثیسازی، انفجار یکی از مهمات ناشناخته و عملنکرده منجر به وقوع حادثهای تلخ شد که در پی آن ۱۴ نفر از نیروهای خدوم و فداکار گردان تخریب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .
۱۴ تن از بهترین فرزندان این خاک روایت می شود ، مردانی از دیار دریادلان که جانِ شیرینشان را بیدریغ در راه پاسداری از امنیت این مرز و بوم فدا کردند.
روایت غیرت، شجاعت و ایثاری که نامشان را برای همیشه در حافظه تاریخ این سرزمین جاودانه ساخت.
رفتند تا آرامش در کوچههای شهر جاری باشد و چراغ خانهها خاموش نشود. ۱۴ دلیرمردی که قامتشان شاید امروز در میان ما نیست، اما سایه غیرت و فداکاریشان بر این خاک گسترده است.
فرزندان رشیدی که در سختترین لحظهها، بیهیچ تردیدی، میان جان خویش و امنیت مردم، دومی را برگزیدند. آنان با ایمان، شجاعت و تعهدی مثالزدنی، در برابر ناامنی ایستادند و اجازه ندادند خدشهای به آرامش این سرزمین وارد شود.
نامشان شاید در قاب عکسها جا گرفته باشد، اما یادشان در دلهای مردمان این دیار زنده است. آنان نشان دادند امنیت، واژهای ساده نیست؛ حاصل خونهایی است که بیادعا بر خاک ریخته شد تا پرچم آرامش برافراشته بماند.
این روایت، تنها یادآوری یک حادثه نیست؛ تجلیل از نسلی است که در سختترین شرایط، مردانه ایستادند. ۱۴ قهرمان امنیت، ۱۴ ستاره در آسمان این سرزمین که نورشان هرگز خاموش نخواهد شد.