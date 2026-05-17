به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان گفت: این رویداد علمی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم پایه نانوفناوری، در مجتمع فرهنگی هنری کانون و با همکاری ستاد نانو کافنا خوزستان (کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران) برگزار شد.

داریوش آقاسی افزود: این برنامه در قالب فعالیت‌های آموزشی و کارگاهی اجرا شد و شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مفاهیم اولیه نانو و ساختار‌های مولکولی، به‌صورت گروهی در ساخت مدل‌های سه‌بعدی مولکول‌ها و سازه‌های مرتبط مشارکت کردند.

وی خاطر نشان کرد: با استقبال کودکان و نوجوانان از این برنامه، برگزاری کارگاه‌های تخصصی نانو در سطوح مختلف و برای گروه‌های سنی گوناگون در دستور کار قرار گرفته است.