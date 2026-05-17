پخش زنده
امروز: -
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: امتحانات پایههای هفتم تا دهم با مجوز شورای تأمین هر استان از ۹ خرداد بهصورت حضوری یا غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالرضا فولادوند افزود: در مقطع ابتدایی، ارزشیابیهای تحصیلی و تربیتی دانشآموزان همانند سنوات گذشته انجام میشود، با این تفاوت که ارزشیابی پایه ششم امسال نیز مانند پنج پایه قبل بهصورت تکوینی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در دوره متوسطه اول و بخشی از متوسطه دوم، یعنی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم، اختیار نحوه برگزاری آزمونها به استانها تفویض شده است.
فولادوند گفت: در صورتی که شورای تأمین استانها به این جمعبندی برسند که امکان برگزاری آزمونها به صورت حضوری وجود دارد، اصل بر برگزاری حضوری امتحانات خواهد بود؛ در غیر این صورت تصمیمگیری درباره شیوه برگزاری بهصورت غیرحضوری انجام میشود.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به وضع امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نتایج امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم حدود ۶۰ درصد از سوابق تحصیلی مؤثر در کنکور سراسری را تشکیل میدهد، بنابراین این آزمونها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود، امتحانات نهایی فعلاً به تعویق افتاده است و زمان دقیق برگزاری آنها پس از عادی شدن شرایط اعلام خواهد شد.
فولادوند تصریح کرد: در صورت اعلام رسمی آتشبس، عادی شدن وضعیت و ترک مخاصمه، آموزش و پرورش حدود ۱۵ روز پس از اعلام شرایط عادی، زمان برگزاری امتحانات نهایی را اعلام و مقدمات اجرای آن را فراهم خواهد کرد.