نشست رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در کشورهای آسیای شرقی، استرالیا و نیوزیلند با مدیران ارشد دانشگاه مالایا (UM) به منظور بررسی ظرفیتهای همکاریهای علمی و پژوهشی مشترک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست علمی دکتر علیرضا توکلپور، رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه، با حضور ابراهیم سعیدی، رایزن اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه مالایا (UM)، در ساختمان Dewan Tunku Canselor این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، دکتر زولیانا رزالی مدیر مرکز روابط بینالملل دانشگاه مالایا، پروفسور محد فایزول معاون پژوهشی دانشکده مهندسی، دکتر فضلیانا اسماعیل مدیر همکاریهای بینالملل دانشکده پزشکی و شماری از نمایندگان این دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار، پس از معرفی حاضران، مدیران دانشگاه مالایا ظرفیتها و توانمندیهای علمی و پژوهشی این دانشگاه را به عنوان قدیمیترین و یکی از برترین مراکز علمی مالزی معرفی کردند.
در ادامه، دکتر توکلپور با تشریح مأموریتهای رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، به بیان دیدگاهها درباره توسعه تعاملات علمی، معرفی زمینههای تحقیقاتی اولویتدار کشور و ظرفیتهای نخبگان و پژوهشگران ایرانی پرداخت.
در پایان این نشست، به منظور تقویت و ادامه همکاریهای علمی، لوح یادبود دفتر رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه به نماینده دانشگاه مالایا اهدا شد و در مقابل، تندیس یادبود دانشگاه مالایا نیز به رایزن علمی کشورمان تقدیم گشت. همچنین طرفین بر پیگیری همکاریهای راهبردی در قالب یک برنامه عملیاتی مشترک تأکید کردند.