امام جمعه نور در جلسه شورای فرهنگ عمومی، بر حذف کالا‌های حامی رژیم صهیونیستی از ادارات و تقویت فرهنگ حمایت عملی از جبهه مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت‌الاسلام حاجی‌زاده امام جمعه نور و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان که در سالن اجتماعات شهرداری ایزدشهر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای خدمت و شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: امروز حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی نیازمند حضور جدی و آگاهانه مردم و مسئولان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

وی با اشاره به ضرورت مقابله عملی با رژیم صهیونیستی افزود: مبارزه با استکبار تنها در شعار دادن خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در رفتار اجتماعی، سبک زندگی و نوع مصرف مردم نیز نمود داشته باشد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان نور با انتقاد از استفاده برخی کالا‌ها و برند‌های وابسته به شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی در جامعه و حتی برخی ادارات تصریح کرد: متأسفانه در حالی که مردم شعار مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند، همچنان بخشی از کالا‌های مصرفی مورد استفاده در کشور متعلق به برند‌های حامی این رژیم غاصب است و این موضوع یک آسیب فرهنگی جدی به شمار می‌رود.

حاجی‌زاده خواستار شناسایی برند‌های شاخص حامی رژیم صهیونیستی و حذف تدریجی آنها از ادارات و مجموعه‌های عمومی شد و گفت: این حرکت باید از خانه‌ها، ادارات و مراکز فرهنگی آغاز شود تا فرهنگ حمایت عملی از جبهه مقاومت در جامعه نهادینه شود.

وی همچنین از همکاری چاپخانه‌های شهرستان نور در جلوگیری از چاپ تصاویر بانوان بی‌حجاب تقدیر کرد و افزود: این اقدام فرهنگی ارزشمند باید مورد حمایت قرار گیرد و به عنوان یک الگوی مناسب در سطح شهرستان تقویت شود.

امام جمعه نور در ادامه بر ساماندهی تبلیغات شهری و نصب بنر‌ها تأکید کرد و گفت: نصب هرگونه بنر در سطح شهر باید با اخذ مجوز رسمی از شهرداری انجام شود تا ضمن حفظ نظم شهری، از بروز تخلفات فرهنگی جلوگیری شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مجموعه‌های فرهنگی، اجرایی و مردمی شهرستان نور، خواستار هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.