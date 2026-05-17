مدیرکل بیمه سلامت گیلان هشدار داد: هرگونه تماس تلفنی یا پیامکی با شهروندان مبنی بر صدور بیمه نامه و یا عناوین دیگر با عنوان بیمه سلامت کلاهبرداری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر عاطف راد گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از نام بیمه سلامت و برقراری تماس تلفنی با شهروندان برای ارائه خدمات بیمهای مانند صدور کارت سلامت، تمدید بیمه سلامت و یا ارائه خدمات ویژه بیمهای، درخواست واریز وجه و دریافت اطلاعات بانکی کرده و از حسابهای بانکی مردم سرقت میکنند.
وی افزود: اداره کل بیمه سلامت گیلان هیچگونه تماسی با بیمه شدگان برای ارائه خدمات بیمه، دریافت وجه و یا اخذ اطلاعات حساب بانکی ندارد و این کار فقط با هدف کلاهبرداری از مردم انجام میشود.
مدیرکل بیمه سلامت گیلان تاکید کرد: تمامی خدمات بیمه سلامت فقط از طریق سامانههای رسمی، دفاتر پیشخوان دولت و بسترهای قانونی ارائه میشود.
دکتر راد از مردم خواست در صورت دریافت چنین تماسهایی، از دادن اطلاعات شخصی و بانکی خود خودداری کرده و برای دریافت اطلاعات مورد نیاز خود از کارشناسان بیمه، با شماره تلفن ۱۶۶۶ تماس بگیرند.