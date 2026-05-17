به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام ۱۱۲ فقره کلاهبرداری کلان در حوزه فروش خودرو در شهرستان سیرجان خبر داد.

سرهنگ "پورامینایی" در تشریح این خبر گفت: پس از طرح شکایت تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی مبنی بر کلاهبرداری مبالغ کلان از آنان در طرح‌های کذایی فروش خودرو به قیمت کارخانه و عدم تحویل در زمان مقرر، موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی سیرجان با پیگیری‌های دقیق این پرونده، متهمی که با ثبت یک شرکت با نامی مشهور و خوشنام از بیش از صد شهروند با دریافت وجوه کلان کلاهبرداری کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ پورامینایی با اشاره به اعتراف این فرد به ۱۱۲ مورد کلاهبرداری به ارزش یک هزارو ۱۴۰ میلیارد ریال، از تشکیل پرونده و ادامه پیجویی‌های قضایی و انتظامی برای احقاق حق شهروندان مالباخته خبر داد و بر هوشیاری همگان نسبت به اینگونه اقدامات و تبلیغات فریبنده تاکیدکرد.