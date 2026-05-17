مردم مؤمن و انقلابی ورامین در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضوری گسترده و باشکوه، در پی شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، بر همبستگی ملی، پایبندی به آرمان‌های انقلاب و تداوم راه ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ورامین شب گذشته در هفتاد و هفتمین اجتماع خود، در فضایی آکنده از اندوه، همدلی و روحیه انقلابی، بار دیگر در صحنه حضور یافتند و با برگزاری این مراسم، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مسیر ولایت به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، جوانان و فعالان فرهنگی و مذهبی با حضور پرشور خود، ضمن ابراز تأثر از شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و استمرار راه شهدا و مجاهدان تأکید کردند.