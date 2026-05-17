مدیرعامل شرکت توانیر گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، حدود ۷۰۰ مگاوات از بار شبکه برق در سمت مصرف که مربوط به مصارف ویلا‌ها بوده کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد از شناسایی و مدیریت گسترده مصارف غیرمجاز برق در قالب اجرای طرح مهتاب (دوماه) خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از این موارد در ویلا‌ها و ساختمان‌های واقع در حاشیه شهر‌ها به‌ویژه املاک و ساختمان‌های دارای چاه آب غیر مجاز و خوش‌نشین‌های دارای استخر و زمین‌های کشاورزی دارای برق غیر مجاز مشاهده شده است که برخی افراد سودجو با استفاده غیرمجاز از برق، از زیرساخت‌های عمومی سوءاستفاده و پایداری شبکه توزیع برق را با مخاطره مواجه می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت فنی کاهش مصرف در شبکه برق اظهار کرد: کاهش ۷۰۰ مگاواتی در سمت مصرف به‌طور عملی معادل حدود هزار مگاوات در سمت تولید نیروگاهی است.

مدیرعامل شرکت توانیر بیان کرد: زمانی که هزار مگاوات برق در نیروگاه تولید می‌شود، به دلیل تلفات فنی و محدودیت‌های شبکه انتقال و توزیع، در نهایت حدود ۷۰۰ مگاوات آن به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین وقتی در سمت مصرف ۷۰۰ مگاوات کاهش ایجاد می‌شود، در واقع معادل آن است که نیاز به تولید هزار مگاوات برق در نیروگاه‌ها کاهش یافته باشد.

به گفته اله‌داد، این میزان کاهش معادل مصرف برق حدود ۳۵۰ هزار خانوار شهری در ساعات اوج مصرف است و نشان می‌دهد مدیریت مصارف غیرمجاز تا چه اندازه می‌تواند در پایداری شبکه برق کشور مؤثر باشد.

کشف بیش از ۱۴۰۰ دستگاه ماینر از ابتدای سال

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز در این طرح دنبال می‌شود، گفت: از ابتدای سال تا ۲۵ اردیبهشت ماه، یک‌هزار و ۴۴۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور شناسایی و جمع‌آوری شده است.

هدف‌گذاری برای کاهش ۱۷۰۰ مگاواتی از اوج بار

اله‌داد با اشاره به استمرار اجرای طرح مهتاب در سراسر کشور گفت: در حال حاضر یک‌هزار و ۵۸۵ اکیپ شامل نیرو‌های تشخیص، قرائت، تست و جمع‌آوری برق غیرمجاز در ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق سازماندهی شده‌اند و این طرح هر روز حتی در روز‌های تعطیل با شدت در حال اجراست.

وی افزود: شرکت‌های توزیع برق در روز‌های پایانی هفته نیز با اجرای مانور‌های گسترده در سطح مناطق مختلف، روند شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز را دنبال می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توانیر اظهار امیدواری کرد: با ادامه این اقدامات، تا اواسط مرداد ماه حدود یک‌هزار و ۷۰۰ مگاوات از اوج بار شبکه برق کشور کاهش یابد و این رقم تا پایان سال به بیش از سه‌هزار مگاوات برسد.

درخواست از مردم برای گزارش برق‌های غیرمجاز

اله‌داد تأکید کرد: هیچ طرحی بدون همکاری مردم اثربخش نخواهد بود. به همین منظور سامانه پیامکی با سرشماره ۳۰۰۰۶۱۲۱ برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره برق‌های غیرمجاز، دستکاری کنتور و کنتور‌های معیوب راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: پیام‌های ارسال شده به این سامانه کاملاً محرمانه باقی می‌ماند و پس از دریافت گزارش، موضوع بلافاصله برای بررسی به واحد‌های مربوط ارجاع می‌شود. در صورت تأیید گزارش و جمع‌آوری برق غیرمجاز یا کنتور دستکاری شده، برای فرد گزارش‌دهنده پاداش در نظر گرفته شده و مبلغ آن به حساب وی واریز می‌شود.

مدیرعامل شرکت توانیر از شهروندان خواست با اعلام موارد تخلف در حوزه مصرف برق، صنعت برق را در اجرای مؤثر این طرح و حفظ پایداری شبکه همراهی کنند.