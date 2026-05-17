فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان اردبیل از مجروح شدن یک محیطبان در منطقه حفاظتشده نئور در درگیری با یک صیاد غیرمجاز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هاشم میرزانژاد گفت: در گشت و کنترل محیطبانان منطقه حفاظتشده نئور، یک صیاد غیرمجاز شناسایی شد و هنگام اقدام قانونی برای دستگیری این متخلف، درگیری رخ داد که در نتیجه آن، یکی از محیطبانان از ناحیه زانوی پا زخمی شد.
وی افزود: محیطبان مجروح بلافاصله به مرکز درمانی منتقل شد و خوشبختانه بنا بر اعلام تیم پزشکی، وضعیت عمومی وی مساعد است و روند درمان ادامه دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست اردبیل افزود: متهم پس از درگیری از محل متواری شد، اما با تلاش و جدیت محیطبانان منطقه، فرد متخلف دستگیر و با همکاری نیروی انتظامی بازداشت شد.
میرزانژاد تأکید کرد: اداره کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل با قاطعیت پیگیری این پرونده را تا برخورد کامل قانونی و قضایی با متخلفان ادامه خواهد داد و هیچگونه مماشاتی با افرادی که جان محیطبانان و حافظان طبیعت را تهدید میکنند، نخواهد داشت.