همراه سرای مهر بیمارستان بعثت همدان، به همت خانواده مرحوم جهانگیر فلک دین، همزمان با مراسم نکوداشت آن خیر به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فرزند این خیر گفت: این همراه سرا، به همراهان بیماران بستری در بیمارستانهای همدان، به ویژه بیمارستان بعثت خدمات رایگان ارائه میدهد.
محمدرضا فلک دین افزود: همراه سرای مهر در ۳ طبقه ساخته شده که طبقه همکف به دفتر پذیرش، اتاقهای همراهان آقا و خانم، آشپزخانه و اتاق بازی کودکان و طبقات اول و دوم به اتاقهای ۲ تخته مجهز به سرویس بهداشتی و سینک ظرفشویی اختصاص دارد.
استاندار همدان هم صدقه، وقف، هبه، احسان و خیریه را از بزرگترین روشهای تامین مالی در دین اسلام برشمرد و گفت: افراد خیر با اهدای اموال و دارایی خود، جاودانه میشوند.
حمید ملانوری شمسی، با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب به کارکنان درمانی برای کاهش رنج بیماران افزود: خیرانی مانند مرحوم فلک دین، همیشه در قلب مردم جا دارند.
در این مراسم از خانواده مرحوم جهانگیر فلک دین و مهندسان طراح همراه سرای مهر قدردانی شد.