به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون انرژی یکی از کمیسیون های بسیار اثرگذار در مجلس است، افزود: این کمیسیون با همه وزارتخانه‌ها در ارتباط است و مردم نیز در زندگی فردی و اجتماعی شان با انرژی سروکار دارند، لذا این کمیسیون از یک جایگاه بسیار ویژه و بااهمیت برخوردار بوده ما هم با این نگاه در کمیسیون، کمیته‌های تخصصی را ایجاد کردیم. ۵ کمیته تخصصی بطور پیگیر مسائل را بررسی و تحلیل می‌کنند و گزارش‌های خوبی را تهیه می کنند و در اختیار وزارتخانه ها می‌گذارند و برای تصمیم گیری های کلان، خوراک خوبی را تهیه می‌کنند.

احمدی با اشاره به اینکه کمیته های تخصصی کمیسیون انرژی تصمیم‌ساز اند، ادامه داد: براساس اقدامات صورت گرفته در کمیته ها اتفاقات بسیار خوبی برای کشور رقم خورده است، به طور مثال در حالی که همه دغدغه بحث برق و خاموشی را داشتیم جلسات مرتبی که در کمیسیون برگزار شد، همچنین با توجه به توصیه‌ دکتر قالیباف در خصوص رفع ناترازی انرژی و ایجاد قرارگاه رفع ناترازی انرژی؛ جلسات متعدد قرارگاه رفع ناترازی با حضور وزیر و اعضای دو وزارتخانه نفت ونیرو در کنار هم برگزار شد و برنامه را به نحوی تنظیم کردیم که یک تعامل بسیار خوب و منطقی بین ۲ وزارتخانه ایجاد شود و خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌ها، سوخت به موقع به وزارت نیرو رسید و وزارت نیرو هم در زمستانی که گذشت برق کافی را به جامعه ارائه داد و برخلاف سال ۱۴۰۳ با خاموشی مواجه نبودیم؛ بنابراین ما رسالتمان را بر خدمت رسانی به مردم اعلام کردیم.

نماینده کنگان، عسلویه،جم و دیر در مجلس با بیان اینکه برای کمیسیون انرژی خدمت رسانی به جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مطرح کرد: مردمی که امروز در صحنه می بینیم همانگونه که رهبر شهید فرمودند "مبعوث شدند" مردم شب‌ها در میدان‌ها و خیابان ها حضور دارد، من شاهد بودم در خیابان ها که پیرزن و پیرمردها که شاید واقعا قادر به راه رفتن نبودند، در صحنه حضور داشتند. این یعنی شناخت ،یعنی بصیرت و آگاهی؛ و افراد در هر جایگاهی و هر موقعیتی که باشند، باید با تمام وجود به این مردم خدمت کنند و هر کاری از دستشان بر می آید، انجام دهند.

وی با بیان اینکه اعتقادم بر این است که امروز تمام کشور میدان نبرد است چه افرادی که پای کار خیابان اند و چه آن سرباز عزیزی که پشت لانچر می‌نشیند و موشک را شلیک می‌کند همه اقتدار کشور و نظام را به رخ دشمن می‌کشند، یادآور شد: در بازدیدی که با خانواده یکی از شهدا در سیراف داشتم، پدرشهید می گفت که پسرم برای دیدار آمد، پایم را بوسید و غسل شهادت کرد و رفت و فقط گفت بابا حلالم کن و با رفیقش با شوخی می گفتند که افطار را در این دنیا می کنیم یا در بهشت! چنین جوان‌ ها و شخصیت‌هایی چنین نیروهای ارزشی و ایمانی و معتقد وقتی باشند کشور هیچ آسیبی نمی‌بیند. این همان بعثتی است که رهبر شهید فرمودند و واقعا رسالت ما مسولان را سنگین تر می کند و به نحوی که با تمام برای خدمت به مردم حاضر شویم.

نماینده مردم جنوب بوشهر درمجلس با اشاره به اقدامات و بازدید های کمیسیون در خصوص تاسیسات آسیب دیده انرژی، بیان کرد: بعد از اینکه جنگ شروع شد از آنجایی که امکان تشکیل صحن علنی وجود نداشت ، کمیسیون جلسات خاصی را برگزار می کرد. همچنین شورایی با حضور هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها در مجلس تشکیل شد که ما هر هفته دو جلسه با وزرا برگزار کرده و گزارشات وزرا را می‌گرفتیم همچنین تسهیل امور کارهایی بود که باید انجام می‌دادیم و اگر در امور اجرایی مشکلی بود رفع می‌کردیم و جلسات به طور مستمر برگزار می‌شد.

احمدی با بیان اینکه اعضای کمیسیون از همه مناطق نفتی و گاز و حتی مناطق پرخطر نیز بازدید کردند، ادامه داد: اعضای کمیسیون هم ارتباط خوبی با هم داشتند، پنج کمیته به استان‌های خودشان می‌رفتند و از صنایعی که مورد تهاجم قرار گرفته بود، بازدید می‌کردند و به خانواده شهدا سر می‌زدند و از آنها دلجویی می‌کردند. به پتروشیمی‌ها سر می‌زدند و جاهایی که واقعاً خطر هم داشت و شاید مورد هدف دشمن بود نیز بازدید میدانی انجام دادند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بازدی از جزیره خارگ، اظهارکرد: زمانی که به ما گزارش تهاجم دشمن به سکوها و اسکله جزیره خارگ را دادند و دشمن هم خیلی روی این موضوع مانور رسانه ای می داد و به دنبال تضعیف روحیه مردم بود، بلافاصله با عده ای از اعضای کمیسیون به خارگ رفتیم. حضور کارکنان و نیروهای صنعت نفت در جزیره خارگ و اسکله ها برای خود من درس بزرگی بود! چراکه آنها در موقعیت هدف موشکی دشمن بدون احساس خطر مشغول کار هستند و بر روی اسکله بارگیری نفت را انجام می دهند؛ کشتی‌ها پهلو گرفته و نفت را برای صادرات به مقصد نهایی بار می‌زنند. با اینکه بعضی از قسمت‌های جزیره آسیب دیده بود؛ مدیرعامل پتروشیمی خارگ که یوتیلیتی(تامین همه موارد انرژی) جزیره را تأمین می‌کرد و بعضی از اعضا و کارکنان حضور داشتند تا تاسیسات منطقه خاموش نشود، این نگاه هم افزایی و نگاه خدمات رسانی به مردم قابل قدردانی است.

وی با اشاره به بازدیدهای کمیسیون از جزیره لاوان و هندورابی، ادامه داد: این ها جزایری هستتد که دشمن برای آنها برنامه‌ریزی کرده بود؛ اما دیدیم که جوان ها آماده مقابله با دشمن هستند و با شوخی هم به ما می‌گفتند که ما منتظریم که دشمن را به همان قعر دریایی که رهبری شهید فرمودند، بیندازیم. نکنه جالب این بود که در زمانی که پالایشگاه لاوان و تاسیسات فلات قاره که مورد تهاجم دشمن زبون قرار گرفته بود؛ بلافاصله و فردای همان روز، نیروها برای بازسازی آمده بودند؛ ببینید ممکن بود باز هم دشمن به آنجا و اطراف حمله کند، اما هیچ خللی در اراده این مجموعه و کارکنان ایجاد نکرده بود. این موضوعات است که ایران را به قول آقای بقائی به یک ابرقدرت تبدیل کند.

احمدی با اشاره به بازدید کمیسیون از نیروگاه های استان فارس، مطرح کرد: به همراه سخنگو و برخی اعضای کمیسیون انرژی به استان فارس سفر و از از نیروگاه‌ها بازدید کردیم. در آن روزها دشمن به تأسیسات و نیروگاه های برق حمله می کرد و اطراف شیراز هم آسیب دیده بود اما بلافاصله حضور پیداکردیم. صدا و سیمای استان هم پوشش خبری داشت و تاکید می کرد که در حالی که دشمن به بمباران ادامه می دهد، نمایندگان مجلس در صحنه هستند. از مجموعه پالایشگاهی فارس هم بازدید کردیم. همچنین از برخی دیگر از استان‌ها هم بازدید به عمل آمد و نیازهای مجموعه ها بررسی شد، اما به دلیل مسائل امنیتی، این موضوعات رسانه‌ای و خبری نشده است.

نماینده مردم کنگان، دیر، عسلویه و جم در مجلس با بیان اینکه صنایع و مدیران صنایع نه تنها در تولید خوش درخشیدند،بلکه در کمک به مدافعان همچنین گره گشایی از مشکلات پیش قدم بودند، به اقدامات حمایتی و مدیریتی مسولان صنایع مختلف برای خدمت رسانی به مردم اشاره و خاطرنشان کرد: ما نمایندگان با اشراف بر مسائل کشور و تاکید براینکه نگذاریم یک لحظه مردم احساس کمبود کنند، در کنار نیروهای اجرایی و وزارتخانه‌ها حضور داریم. به برخی مناطق می‌رفتیم و بازدید می‌کردیم؛ همکاران ما که در آن مناطق حضور دارند نیز ضمن بازدید، مسائل و موارد را دسته بندی کرده و گزارش می دهند و بنده هم از طریق نواب رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس مسائل را منعکس می‌کنم.

وی ادامه داد:برای حل مشکلات مسائل یکی از برنامه هایی که در کمیسیون ما داشتیم، بحث نشست های تخصصی با وزرا است چراکه نگاه ما بر این نبود که آنها دولت اند و ما مجلس؛ نگاه ما بر هم افزایی است که اگر چنانچه بین وزارتخانه ها به هر دلیل مسائلی وجود دارد با نشست‌های تخصصی آن ها را رفع کنیم که شکرخدا همه در کنار همدیگر در پی خدمتگزاری به مردم بوده و هستند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس دربخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهاجم دشمن به زیرساخت های انرژی کشور اشاره و بیان کرد: زدن زیرساخت ها یکی از مسائل بسیار مهمی است، که دشمن برای آن برنامه ریزی کرده بود، حمله به زیرساخت های نفت، گاز، پتروشیمی و برق آب کشور تا حدودی انجام شد، اما دشمن فکر می‌کرد که با این تهاجم اتفاقات ناگواری در کشور می‌افتد؛ اما دیدیم و دنیا فهمید که نیروگاه های آسیب دیده در مدت ۲۴ ساعت وارد مدار می‌شدند؛ یعنی کارکنان وزارت نیرو و توانیر در این زمینه واقعاً جانفشانی کردند من از نزدیک شاهد بودم که وقتی که یک منطقه بمباران می‌شد، یک نیروی خدوم توانیر با ایثار بالای تیر برق رفته تا شبکه برق را برای مردم پایدار کند؛ خب این ها قابل ستایش و قدردانی است.

وی ضمن قدردانی و تشکر از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی بیان کرد: بحث تامین سوخت یکی از موضوعات اساسی در جنگ بود، زمانی که به تهران حمله کردند و بعد هم به مناطق دیگر، با آمادگی شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و کل وزارتخانه نفت دغدغه ها و نگرانی ها برای تامین سوخت کشور مرتفع شد؛ چون این وزارتخانه کاملا برای این اتفاقات در کشور برنامه‌ریزی کرده و سناریوهایی دیده بودند.

نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس ادامه داد:بعد از اینکه دشمن چهار پالایشگاه را زده بود در جلسه با مدیرعامل شرکت پارس جنوبی به سناریوهای متعددی که تعریف کرده بودند اشاره شد که در صورت حمله چه اقداماتی انجام دهند. لذا همه پای کار بودند و همه پای کار هستند در حال حاضر که در زمان سکوت و نه جنگ و نه صلحیم؛ همه دست به ماشه منتظرند تا اگر مجددا دشمن محاسباتی برای کشور ما بکند، درسی فراموش نشدنی به آنها بدهیم؛ همانگونه که سیاستمداران می گویند؛ این بار دیگر راه بازگشتی برای دشمن نیست.

احمدی در ادامه با بیان اینکه اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم در کنار ایثارگران عرصه انرژی بوده و خداقوت می‌گفتند و اگر مسائل و مشکلاتی داشتند در حد توان برطرف می‌کرد و البته همه یک هدف داشتیم و داریم و آن خدمت رسانی به مردمی است با وجود سختی ها، بیکاری و گرانی ها که در صحنه حضور دارند، تصریح کرد:در نشست با وزرا و مسولین تورم و مشکلاتی که در جامعه احساس می شود و یا در خیابان ها از زبان مردم می‌شنیدیم را مطرح کرده و با مسولان درمیان می گذاشتیم تا نظارت بیشتری بر بازار شود و دولت تمام توانش را بر کنترل قیمت ها بگذارد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نگرانی مردم و صنایع تولیدی در خصوص ناترازی برق در تابستان امسال به اقدامات و پیگیری‌های کمیسیون اشاره و اظهارکرد: بحث ناترازی انرژی موضوعی است که دغدغه و نگرانی سال‌های ما است و جلسات متعددی هم برگزار شد، اما درخصوص تابستان پیش رو در جلسه‌ای که با وزارت نیرو برگزار شد، به برخی سناریوها و برنامه هایی که تعریف کرده بودند مخصوصاً در بحث نیروگاه ها و پنل‌های انرژی تجدیدپذیر اشاره شد و وعده دادند که تا پایان اردیبهشت ماه ۷ هزار مگاوات برق به شبکه برق کشور اضافه شود. تلاش بر این است که خاموشی نداشته باشیم و اگر هم بنا به دلایلی ایجاد شود بسیار حداقل‌ است و در زندگی مردم اثرگذار نخواهد بود.

احمدی با اشاره به موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی خطاب به مردم گفت:شما مردم همیشه و در همه زمینه ها حماسه آفریدید؛ بیش از ۶۵ شبانه روز است که در سنگر خیابان هستید و دشمن را منزوی کردید؛ دشمنی که آمده بود سه روزه کار را تمام کند؛ شمایی که در صحنه‌های سیاسی با بصیرت حضور حماسی داشتید مطمئنم که در بحث اقتصادی و مدیریت مصرف آب، گاز، برق هم به میدان می آیید و کمک می‌کنید.

وی با بیان اینکه تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف انرژی کار بزرگی بود و راهکارهایی اصلاح الگوی مصرف را بررسی و ارائه خواهند کرد،ادامه داد:در گزارش اخیر مدیر عامل شرکت پالایش و پخش به موضوع صرفه جویی مردم در مصرف بنزین در همین مدت و مدیریت درست مصرف اشاره شد،که عدد بسیار خوبی است، اما من به عنوان خدمتگزار مردم که به دنبال بهترین اقدامات برای مردم هستم تاکید دارم که به بحث بهینه سازی مصرف توجه بیشتری شود و با همان خاموش کردن لامپ اضافی یا کولری که در مورد نیاز نیست و با صرفه جویی در مصرف برق، گاز ،آب به کمک همدیگر بیایم و یاری کنیم تا همه یک زندگی آرامی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه مردم ما بدانند که مجلس در این مدت جنگ تحمیلی تعطیل نبوده است، افزود: من در همین جا به مردم شریف و بزرگ ایران عرض می کنم که نمایندگان شما در کنار شما هستند، شب‌ها درخیابان و در کنار مردم حضور دارند و روز بعد هم بازدیدهای نظارتی از مجموعه ها و کارهایی که از پیش برنامه‌ریزی شده را انجام می‌دهند. مجلس تعطیل نیست، من این را قاطع می گویم که اعضای هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها همه طبق وظیفه هم نظارت میدانی دارند و هم با وزرا، مسئولین و رؤسای سازمان‌ها جلسات دارند. کمیسیون انرژی اخیرا دو جلسه سه ساعته مهم با وزارت نفت و وزارت صمت داشت و گزارش‌های خیلی خوبی در موضوع صادرات نفت و همینطور تامین انرژی کشور ارائه شد که واقعا امیدوارکننده بود و نمایندگان هم مطالبی که از مردم گرفته بودند در جلسه منعکس کردند. همچنین چند روز پیش هم در جلسه‌ای با وزارت نیرو یک گزارش بسیار خوبی از عملکرد این وزارتخانه در وضعیت جنگی همچنین برنامه‌هایشان برای خطر احتمالی ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوع احیا و بازسازی خطوط انتقال انرژی و تاسیسات آسیب دیده، تاکید کرد:بازسازی درصنایع مختلف متفاوت است، درحال حاضر وزارت نفت مناقصات پالایشگاه‌هایی که مورد صدمه قرار گرفته اند را برگزار کرده و کارهای اجرایی بازسازی آنها را انجام می دهد. همچنین درخصوص برخی صنایع کوچک که کمتر آسیب دیدند اصلاً زمان نگذشته و بلافاصله در مدار تولید قرار دارند در بعضی مسائل هم نیاز به مقداری زمان است ولی خدمت مردم عزیز عرض می کنم که همانطور که نیروهای مسلح غیور در میدان عملیات و پای موشک‌ها و لانچرها، جهاد و مبارزه می کنند، امروز کارگران، کارکنان و نیروهای متخصص و مدیران صنایع همه همان احساس مبارزه را دارند، و میدان جهاد آنها تولید و صنعت بوده و میدان جهاد مردم هم حضور شجاعانه درمیدان ها و خیابان ها است.

نماینده کنگان، دیر، عسلویه و جم در مجلس در نصیحتی به شیخ نشین های فریب خورده حوزه خلیج فارس مطرح کرد: نزدیک به حدود یک ماه پیش در شهرستان دیر و کنگان که شهرهای مرزی خلیج فارس هستند؛ همانجا از کنار دریای نیلگون و خلیج همیشه فارس پیامی را به این همسایگان دادم و گفتم" خودتان را قربانی افرادی نکنید که فردا قطعاً پشت به شما خواهند کرد" یعنی گرچه به این ها وعده حمایت و امنیت دادند اما اکنون سوال می‌کنیم امنیتشان کجاست؟ درحال حاضر امارات تنها کشوری است که دراین میان دست و پا میزند به ما دوستان ایرانی که در این کشور سرمایه گذاری و زندگی می‌کنند، می‌گفتیم که به اطلاع سران برسانند که فردا ما و شماییم که باید در کنار همدیگر زندگی کنیم ما با کشورهای حوزه خلیج فارس روابط تجاری بسیار خوبی داشته و داریم.

احمدی با بیان اینکه به حاشیه نشینان "خلیج همیشه فارس" توصیه می کنم که با طناب پوسیده ترامپ و امثال ترامپ و نتانیاهو به این چاه نیافتند؛ مطرح کرد: کشورهای حوزه خلیج فارس باید بدانند که درحال حاضر به مرکز انبار و دپوی تجهیزات نظامی دشمنان ایران تبدیل شده اند و توقع هم دارند که ایران اسلامی به این پایگاه‌ها حمله نکند که البته توقع بی جایی است. ما سفارش می کنیم که بیایید این فاصله با ایران را کمتر کنید؛ این ایران اسلامی است که می‌تواند از شما حمایت و مشکلات شما را مرتفع کند. اگر بعضی از شیوخ و سران آنها در دامن آمریکا و صهیونیسم افتاده اند مطمئنم که مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس این نگاه و دیدگاه را ندارند که با دشمن همراه باشند؛ مانند مردم بحرین همه دنیا راهپیمایی ها و تجمعات آنها را دیدند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره علت انتخاب محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد،تصریح کرد: در خصوص انتخاب تیم مذاکره کننده و همینطور انتخاب دکتر قالیباف به عنوان رئیس این هیئت بحث هایی بوجود آمد که باید توجه کنیم که این انتخاب توسط حاکمیت و با توجه به اشراف وی به مسائل نظامی و مسئولیت‌های متعدد و موفق در حوزه‌های اجرایی مختلف، انجام شده است.

احمدی با اشاره به انتخاب رئیس مجلس از سوی رهبر انقلاب، بیان کرد: انتخاب کسی که قرار است با دشمنی مثل آمریکا و ایادی آن مذاکره کند ،قطعاً با نظر مقام معظم رهبری بوده و با اطلاع و آگاهی کاملی که آیت الله سید مجتبی خامنه ای بر مسائل کشور و مسئولین داشته و ظرفیت‌ها را کامل می‌شناسند و پتانسیل‌ها را می‌دانند و با توجه به شناخت جامعی که از دکتر قالیباف دارند، رئیس مجلس برای این مسیر انتخاب شدو در این مسیر هم جانانه ورود پیدا کرد و از نگاه من اقتدار،عزت و مصلحت همه اینها را در این مذاکره ها شاهد بودیم.

نماینده دوره نهم و یازدهم کنگان،دیر،جم و عسلویه در مجلس تاکید کرد:آنچه شخصیت دکتر قالیباف را متمایز می کند؛ علم و اشراف جامع در مسائل نظامی همینطور سابقه بسیار خوب در کار اجرایی است همچنین در حال حاضر هم به عنوان رئیس قوه مقننه ،مجلس را مدیریت می‌کند و قوانینی که مورد نیاز کشور بوده و ضرورت اقتضا کند،تصویب می‌کند. در نهایت دکتر قالیباف از معدود شخصیت های کشوری است که با اطلاع جامع بر مسائل ملی و بین المللی همچنین شجاعت و بیان درست در عرصه دیپلماسی، بعد از شهادت "دکتر علی لاریجانی"برای ریاست تیم مذاکره انتخاب شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از حضور دلیرانه و با بصیرت رئیس مجلس در عرصه مذاکرات، بیان کرد: به سردار سرافراز میدان و دیپلماسی خدا قوت می گویم؛ حقیقتاً در جریان مذاکره اسلام آباد حرکت جهادی انجام داده و همه را سرافراز کرد. طبق گزارش‌هایی که از این دیدارها مطالعه کردم در مذاکره وقتی آمریکایی ها وارد بحث هسته‌ای شدند، دکتر قالیباف با قدرت و صلابت ایستادگی کرد و تاکید شد که ما برسر مسائل هسته‌ای و موشکی مذاکره‌ای نداریم.

وی در ادامه افزود: باید تاکید کنم که رئیس مجلس شورای اسلامی با تدبیر و یک نگاه ژرف و با اطلاعات جامع و اشراف بر میدان و دیپلماسی، وارد مذاکرات شد و ما دستاورد بسیار خوبی گرفتیم. بنظر بنده عدم حضور کشور جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات بعدی یعنی نه گفتن به یک کشوری که دنیا او را به عنوان یک ابرقدرت می‌شناخت! و این موضوع خیلی برای ترامپ هزینه داشت. هر روز هم که میگذرد، اقتدار عزت و قدرت نظام جمهوری اسلامی بیشتر به اثبات می‌رسد و کسانی که وارد بحث تنگه هرمز برای مذاکره شدند این قدرت را در دریا، خشکی و همینطور در هوا و موشک می‌دانند.

احمدی خاطرنشان کرد:بارها در صحبت‌هایم گفتم و دکتر قالیباف هم بر روی این نکات اشاره کرد که موشک، تنگه، خیابان این سه مهم‌ترین موضوع مااست. مردم بصیر ما اطلاع دارند و می‌فهمند که موشک، خیابان، تنگه در کنار آن مذاکره و دیپلماسی، خیلی اثر دارد؛ در حقیقت حضور مردم در خیابان‌ها به نیروهای میدان شجاعت می دهد و حضور موشک‌های ما در قلب دشمن خود باعث عزت‌مندی می شود و توان بالایی به تیم دیپلماسی و مذاکره‌کننده ما می دهد. اینطور نیست که ما مذاکره را از جبهه و میدان جدا کنیم و می خواهیم اراده خودمان را در میدان تثبیت کنیم همانطور که مردم در خیابان ها حرفشان را فریاد می زنند؛ چراکه جنگ، جنگ اراده‌ها است..

نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس با اشاره به اینکه بی اعتمادسازی ها سم مهلکی است که قطعا از گلوی دوستان نیست،تصریح کرد: ان شاءالله این پیروزی بزرگ که رفتن آمریکایی‌ها از خلیج فارس است، نزدیک است؛ دستاوردهای انرژی هسته‌ای ما باقی می ماتند و دوام پیدا می‌کند؛ تنگه هرمز از نظر ژئوپلیتیکی به نفع ما تغییر موقعیت داده و امروز ما دراین منطقه بسیار اثرگذار هستیم و مطمئناً به عقب برنمی‌گردیم.رژیم جدید مدیریت تنگه هرمز و نقشه جدیدی که نیروهای مسلح تنظیم کردند بسیار عالی است؛طرح مجلس در خصوص صیانت از تنگه هرمز هم به زودی مطرح و مصوب می‌شود.دیگر جرات نزدیک شدن به آنها را نداده و نمی دهیم و قطعاً ما پیروزیم.مردم نباید نگران باشند؛ بی اعتمادسازی ها و یکسری مسائل و موارد اختلاف افکن سم مهلک است و قطعاً از حلقوم دوستان نیست؛ همه قوا و مسولین در کنار هم آمده‌اند تا ان شاءالله ایران عزیز را به پیروزی برسانند.

وی با اشاره به اینکه ترامپ در باتلاقی خود ساخته قرارگرفته که هرچه دست و پا می‌زند بیشتر فرو می‌رود،افزود:ترامپ فکر می‌کرد با محاصره دریایی می‌تواند با این راهزنی دریایی ما را از پا دربیاورد ؛در حالی که با این محاصره دریایی ما نفت خودمان را صادر کردیم و در رابطه با تنگه هرمز می خواست یک "منطقه آزادی" به قول خودش ایجادکند که نیروی غیور دریایی کشور چنان درسی به آمریکایی ها دادندکه فرار را بر قرار ترجیح دادند.

احمدی با اشاره به موضوع تاثیر جنگ بر صادرات نفت ایران،یادآور شد: پیش از جنگ تحمیلی سوم در مصاحبه‌ای با موضوع صادرات نفت مطرح شد که آیا تحریم‌ها باعث ایجاد مشکلات در مسیر بعضی صادرات شده است؟ و من تاکید کردم ما در تحریم ها هم نفت مان را صادر می‌کردیم. و این سوال مطرح شد که اگر جنگ شود چطور؟من همانجا گفتم که اگر جنگ شود با مسائلی که پیش‌بینی می‌کردیم ،نه تنها در صادرات نفت خللی ایجاد نمی شود بلکه صادرات آن افزایش نیز پیدا می‌کند و هم امروز می‌بینید که قیمت جهانی نفت و انرژی چه وضعیتی پیدا کرده و دنیای دیگران! و جهان با مشکل افزایش قیمت ها ،کاهش عرضه و بالا رفتن هزینه ها مواجه شده است ،اما ایران اسلامی با اقتدار و با قدرت ادامه می دهد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: از مجموعه خبرگزاری‌ و کارکنان خانه ملت که انعکاس دهنده تلاش‌ها ،پیگیری‌ها،جلسات و اقداماتی هستند که نمایندگان مجلس در سراسر کشور انجام می دهند و جلساتی که با وزرا دارند در این شرایط سخت هستند، تشکر می کنم،ان شاءالله که موفق باشید.