مردم مؤمن و انقلابی قرچک در هفتاد و هفتمین شب از اجتماع خود، با حضوری پرشور و یکپارچه، بار دیگر بر عهد خود برای خونخواهی و ایستادگی در مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان قرچک شب گذشته در هفتاد و هفتمین موج از اجتماع مردمی خود، با حضور در یکی از میادین اصلی شهر، بار دیگر بر استمرار مطالبه‌گری، همبستگی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با حضور پررنگ و شعار‌های انقلابی، بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و پیگیری مطالبات مردمی تأکید کرده و پیام روشنی از انسجام و پایداری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.