از ابتدای سال جاری بیش از ۴ هزار تُن انواع فرآوردههای خام دامی به همت عشایر خراسان جنوبی تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل امور عشایر استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما اعلام کرد: پیش بینی میشود در سال جاری سه هزار و ۶۴۰ تُن شیر و حدود ۹۰۰ تُن گوشت قرمز به همت عشایر استان تولید شود.
خادمی نژاد افزود: تولیدات عشایر استان علاوه بر تأمین نیاز خانوارهای عشایری، در بازار داخل استان نیز عرضه میشود.
سرپرست اداره کل امور عشایر استان با اشاره به اینکه دامهای عشایر استان عمدتاً از نژاد بلوچی است، افزود: هم اکنون ۹۸۲ هزار و ۳۵۶ رأس دام سبک و ۳۰ هزار و ۷۳۲ رأس و نفر دام سنگین در اختیار عشایر استان قرار دارد.
خادمی نژاد همچنین از جمع آوری ۶۵ تُن انواع گیاهان دارویی تا پایان اردیبهشت به همت عشایر استان خبر داد و گفت: این مقدار در سال گذشته ۱۳۵ تن بوده است.
سال گذشته نیز عشایر استان ۳ هزار و ۸۵۰ تُن گوشت قرمز و ۷ هزار ۹۴۳ تُن شیر با پرورش دامهای سبک و سنگین تولید کردند.