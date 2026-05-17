به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان در پی دستگیری یک زوج جوان از شناسایی باند کلاهبرداری مسکوکات طلا با کشف ۵۹۵ قطعه سکه گرمی خبر داد و گفت: تلاش برای دستگیری اعضای اصلی در دستور کار است.

سرهنگ حیدری با اعلام این خبر افزود: چندی پیش در پی دستگیری یک زوج کلاهبردار که اقدام به فروش سکه‌های تقلبی در سطح بازار می‌کردند رد پای وجود باند حرفه‌ای کلاهبرداری مسکوکات طلا محرز شد و شناسایی و دستگیری دیگر اعضا در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی اظهار داشت: در این راستا ماموران اداره عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی، یک زوج دیگر را شناسایی کرده و مورد رصد و مراقبت قرار دادند که نهایتا آنها را حین انتقال سکه‌های تقلبی با یک دستگاه سواری پرشیا در عوارضی زنجان – قزوین دستگیر کردند.

حیدری تصریح کرد: در بازرسی از خودرو متهمان ۵۹۵ قطعه سکه تقلبی از انواع گرمی کشف و ضبط شد و متهمان جهت تشکیل پرونده به یگان انتظامی منتقل شدند.

این مقام انتظامی استان زنجان ادامه داد: با محک کارشناسان اتحادیه طلا، مشخص شد سکه‌های کشف شده از جنس برنج بوده و به زعم کارشناسان امر تشخیص اصل از بدل این سکه‌ها بدون آزمایش و نظر کارشناسان سخت است.

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به ضرب و بسته بندی حرفه‌ای سکه‌های کشف شده از ردپای باند حرفه‌ای مسکوکات طلا و تلاش برای دستگیری اعضای اصلی خبر داد و از شهروندان خواست: با توجه به فروش تعدادی از این سکه‌ها در سطح کشور از هرگونه معامله غیرعرفی در فضای مجازی و خارج از منابع معتبر جدا خودداری کنند.