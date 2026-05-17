پخش زنده
امروز: -
کودکان استان چهارمحال و بختیاری با گونههای مختلف پرندگان در تالاب بین المللی گندکان آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل محیط زیست استان گفت: به مناسبت روز جهانی پرندگان مهاجر، کارگاه آموزشی آشنایی با پرندگان و تبیین اهمیت و جایگاه پرندگان در زندگی امروز انسان در گندمان برگزار شد.
وی گفت: در این برنامه آموزشی شرکتکنندگان با گونههای مختلف پرندگان و نقش مهم آنها در تعادل و سلامت اکوسیستمها آشنا شدند.
کریمی افزود: در این برنامهها به موضوعات مرتبط با پرندگان و نقش آنها در پایداری و سلامت زیستبومها بهویژه زیستبومهای تالابی پرداخته شد و اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی این گونهها مورد تأکید قرار گرفت.
تالاب بین المللی گندمان به عنوان یکی از ۱۰ تالاب برتر پرنده نگری ایران و با ۹۸۰ هکتار وسعت و دو هزار و ۲۱۹ متر ارتفاع از سطح دریا در جنوب غربی شهر گندمان شهرستان بروجن قرار دارد.