رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی حمله تندی را علیه یکی از نمایندگان جمهوریخواه این کشور انجام داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از توماس ماسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی او را احمق، گستاخ و متظاهر خواند.
ترامپ با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: بوی بد یکی از بدترین اعضای کنگره در تاریخ حزب بزرگ ما، توماس ماسی، را از بین ببرید. امیدوارم دیگر هرگز مجبور نباشیم با او سر و کله بزنیم!
ماسی که از سال ۲۰۱۲ نماینده حوزه انتخابیه چهارم کنتاکی بوده است پیشتر در موارد مختلف از جمله لایحه مالیاتی ترامپ، پرونده مجرم جنسی معروف جفری اپستین و سیاستهای واشنگتن علیه ایران و حمایتهای بی قید و شرط ترامپ از رژیم صهیونیستی موضع گیری کرده بود.
این موضع گیری ترامپ در اوج رقابتهای مقدماتی حزب جمهوریخواه کنتاکی رخ میدهد، جایی که این نماینده لیبرال کنگره در انتخابات مقدماتی ۱۹ مه با اد گالین، نامزد مورد حمایت ترامپ، روبهرو میشود.