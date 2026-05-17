به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، کارآمدی روابط عمومی در زیست‌بوم نظارت سلامت را منوط به عبور پیام‌ها از چهار فیلتر کلیدی دانست: صحت‌سنجی علمی مبتنی بر داده‌های پایش ایمنی، تفکیک پیام بر اساس سطح ریسک محصولات، هم‌خوانی زبانی با ذی‌نفعان و پایش اثرگذاری پیام بر رفتار و سواد سلامت جامعه.

وی، همکاران در ستاد و معاونت‌های غذا و دارو را در خط مقدم مدیریت اعتماد عمومی خواند و تأکید کرد: انتشار به‌موقع هشدار‌های ایمنی، شفاف‌سازی ترکیبات محصولات و پاسخ مستند به شایعات، اقدامی پیشگیرانه در سطح کلان است. در عصر اطلاع همه‌گیری، کارشناسان روابط عمومی سپر محافظتی ذهنی مردم و پلی میان داده‌های فنی نظارتی و درک عمومی از ایمنی کالا‌ها هستند.

پیرصالحی با اشاره به اینکه تاریخ سلامت تنها آمار و پروتکل نیست، خاطرنشان کرد: رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و شهادت فعالان زنجیره تأمین سلامت به‌ویژه در دفاع‌های مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اوراق زرینی هستند که باید با دقت و مسئولیت‌پذیری مستند شوند. روابط عمومی‌ها به عنوان حافظان حافظه نهادی، وظیفه ثبت و انتقال این روایت‌ها به نسل‌های آینده را بر عهده دارند.

وی این روز را فرصتی برای تحکیم شبکه همکاری ستاد و معاونت‌های غذا و دارو، به‌روزرسانی آئین نامه های ارتباط بحران، تقویت آموزش‌های تخصصی، راه‌اندازی سامانه‌های پایش هوشمند افکار عمومی و ایجاد آرشیو دیجیتال روایت‌های ایثار در زنجیره سلامت دانست.

پیرصالحی در پایان، ۲۷ اردیبهشت را به فعالان عرصه ارتباطات سلامت به ویژه همکاران سازمان وغذا و دارو و معاونت‌های غذا و دارو تبریک گفت و با آرزوی توفیق روزافزون، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر تخصص و هم‌افزایی نهادی، گام‌های مؤثرتری در مسیر ارتقای سواد سلامت و تضمین ایمنی فرآورده‌های سلامت‌محور برداشته شود.