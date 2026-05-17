پخش زنده
امروز: -
مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان پیشوا، شب گذشته با ثبت هفتاد و هفتمین شب از اجتماع باشکوه خود در میدان شهید چمران، بر عهد دیرین خود با آرمانهای انقلاب و ولایت تأکید کرده و استمرار این مسیر مطالبهگری و حضور را به رخ بدخواهان کشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جوانان دهه هشتادی و نودی برگزار شد، حاضران با سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر اتحاد و انسجام خود را در دفاع از ارزشهای نظام و رهبری به نمایش گذاشتند.