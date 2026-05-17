نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر حمایت کامل مجلس از سیاستهای حمایتی دولت، گفت: مجلس با افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و در مسیر خدمترسانی به مردم، با قدرت در کنار دولت ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اظهارات مسئولان دولتی درباره تقویت اعتبار کالابرگ الکترونیکی و حمایت مجلس از این اقدام، اظهار کرد: دولت باید از هر ظرفیتی برای افزایش رضایت عمومی مردم استفاده کند و هر راهکاری از جمله تقویت کالابرگ، تشدید نظارتها و کنترل بازار را که در اختیار دارد، به کار بگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اقدامی که بتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود، باید در دستور کار دولت قرار گیرد و مجلس نیز در این مسیر همراه و حامی دولت خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس حتما با پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی موافق است و از دولت در اجرای سیاستهای حمایتی، تقویت و پشتیبانی خواهد کرد.
حاجیبابایی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در مسیر خدمترسانی به مردم، بهصورت قدرتمند پشت سر دولت ایستاده و از اقدامات موثر در حوزه معیشت و حمایت از قشرهای مختلف جامعه حمایت میکند.
لازم به ذکر است؛ دولت درصدد است با افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی، سطح حمایت از سبد معیشتی خانوارها را متناسب با رشد نرخ تورم ارتقا دهد. این در حالی است که طرح کالابرگ الکترونیکی با مصوبه دقیق مجلس در حمایت از معیشت مردم، از ابتدای زمستان سال گذشته آغاز و با تخصیص اعتبار ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر ادامه یافت.
دولت در زمان آغاز این طرح اعلام کرد منابع مالی لازم برای اجرای آن در یک دوره چهارماهه، از دی تا پایان فروردین سال جاری، تامین شده و هدف از اجرای این سیاست را افزایش قدرت خرید خانوارها در تامین اقلام اساسی و هدایت یارانهها به سمت کالاهای ضروری دانسته بود.