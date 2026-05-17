اهالی روستای ویدوجا کاشان در شب‌های مقاومت، استوار و آماده در میدان مبارزه وسنگر خیابان ایستاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم روستای ویدوجا بخش برزک کاشان در شب‌های پایداری با غیرت و شجاعت برای حفاظت و حراست از مام میهن به رزمگاه شبانه می‌آیند.

شرکت کنندگان در این تجمعات شبانه با اتحاد و انسجام، ایستادگی خود را به رخ جهانیان می‌کشند.

مردم روستا‌های کاشان در تبعیت از فرمان رهبرانقلاب، برای پاسداری از خون شهدا و آرمان‌های والای نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان در سنگر میدان مصمم و مقاوم ایستاده‌اند.