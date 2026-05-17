مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی از آغاز خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیر تعاون روستایی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما از آغاز به کار مراکز خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: خرید گندم تولیدی کشاورزان از طریق ۱۴ مرکز متعلق به تشکلهای تعاون روستایی و ۲ مرکز متعلق به اداره کل غله انجام میشود.
حسن رضوی افزود: تمامی مراکز خرید گندم در شهرستانها آمادگی کامل برای تحویل گندم را داشته و بر اساس زمان برداشت مراکز شروع به کار میکنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود، گفت: امسال براساس نرخ مصوب ابلاغی، قیمت خرید هر کیلوگرم گندم بر اساس درجهی پاکی گندم به طور متوسط حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۰ هزار تومان جایزه که جمعأ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است، تعیین شده است.
مدیر تعاون روستایی استان افزود: با توجه به آغاز عملیات خرید گندم در استان اولین محمولهها توسط مرکز خرید در شهرستان نهبندان تحویل شده است.
رضوی از گندمکاران خواست برای تحویل محصول خود به نزدیکترین مرکز خرید مراجعه کنند.